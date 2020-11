Juri (Tristan Göbel) entdeckt das Böse in "Hausen". Foto: Sky Deutschland/Lago Film GmbH/Reiner Bajo

Wie bekämpft man das Böse? In einem Plattenbau mit dünnen Wänden, porösen Rohren und merkwürdigen Bewohnern ist das nicht ganz einfach, wie der junge Juri in der Serie "Hausen" herausfinden muss. Wieso sich sein Vater immer mehr verändert, und was es mit der saugenden Wand auf sich hat und warum Deutschland plötzlich seine Liebe für Horrorserien wiederentdeckt, will Doris Priesching von Quirin Schmidt, dem Produzenten der Serie wissen. (red, 12.11.2020)



