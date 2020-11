Filmsissi und Filmfranzl sind in der 50er-Jahre-Trilogie ohne Frage ein traumhaftes Paar. Deutlich unterhaltsamer ist aber die von Vilma Degischer gespielte Erzherzogin Sophie, die wunderbar blasierte und mehr oder weniger permanent unzufriedene Schwiegermutter der jungen Kaiserin. Ohne sie wäre der Film gar zu lieblich geraten, sie ist das dringend nötige Gegengewicht zu den allzu süßen Charakteren, von denen sie umgeben ist.

Mamá muss sich immer echauffieren. Classic Movies Preview

Sie mögen Nebenfiguren der Handlung sein und nur den Zweck erfüllen, die Geschichte der Protagonisten voranzutreiben. Dennoch bleiben sie in vielen Filmen nachhaltig in Erinnerung – ja, man wünscht ihnen mehr Szenen oder gar einen eigenen Film. So auch im Fall von Christopher Walken im an Figuren nicht armen "Pulp Fiction". Eine einzige Szene, einen Monolog lang, begleitet er die Zuseher. Doch jedem, der sie gesehen hat, ist eindrücklich in Erinnerung, warum die Uhr, die er überbringt, von so immenser Bedeutung ist. Ebenso wenig wird man es schaffen, die von Penélope Cruz gespielte María Elena im Woody-Allen-Film "Vicky Cristina Barcelona" zu vergessen.

Welche Nebenfigur ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

Welche hätte einen eigenen Film verdient und warum? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 16.11.2020)