Der Präsident (Hossein Mahjoub) flüchtet nach einem Putsch ins kaukasische Hochgebirge – "Vor dem Frühling", 00.30 Uhr, Arte.

Foto: 42film / Irakli Gedenidze

19.40 REPORTAGE

Re: Schuften im Schlachthof – Rumänen in Deutschland, Asiaten in Rumänien Die Arbeit ist hart, ekelhaft und durch Corona auch gefährlich – und trotzdem kommen tausende Rumänen nach Deutschland oder Frankreich, um in der Fleischbranche oder bei der Ernte ihr Geld zu verdienen. Warum tun sie sich das an, warum ist die Fremde oft der einzige Ausweg – und wer macht die Arbeit in Rumänien? Bis 20.15, Arte

20.15 MAGAZIN

P.M. Wissen mit diesen Themen: Was ist das perfekte Wildwarnsystem? / Wie werden Tiere konserviert? / Wie können Kühe Medikamente herstellen? / Welche Lebensmittel blockieren Medizin? / Warum züchten Quallen Gemüse? / Warum küssen wir? / Folgen Hunde immer dem Geruchssinn? / Warum ist ein Regenbogen ein Bogen? Bis 21.10, Servus TV

20.15 REPORTAGE

Mein Gemeindebau Nicht nur Wien, auch andere Gegenden in Österreich haben Gemeindebauten und Unikate, die darin leben, zu bieten. Zum Beispiel Alice aus dem niederösterreichischen Möllersdorf, die ins Erotikgeschäft einsteigen will. Im Anschluss folgen ab 21.20 Uhr Pratergeschichten, diesmal geht es um das Schweizerhaus und seine Gäste. Bis 22.25, ATV

21.05 MENSCHEN & MÄCHTE

Diagnose Reformbedarf – Wie belastet ist unser Gesundheitssystem? Eine Dokumentation von Gregor Stuhlpfarrer über Landärzte, die keine Nachfolger finden, Jungärzte, die ins Ausland gehen, das staatliche Gesundheitssystem und Wartezeiten für Behandlungen. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live Ingrid Thurnher diskutiert mit ihren Gästen über die "Woche der Entscheidung – Lockdown ohne light?". Bis 21.55, ORF 3

22.10DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Nächster Lockdown-Hammer – Sind wir noch zu retten? Es diskutieren der Intensivmediziner Bernhard Schnöll, der Mathematiker Peter Markowich, die Publizistin Birgit Kelle und der Epidemiologe Friedrich Pürner. Bis 23.15, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Die ungleiche Förderung, wie Unternehmen im zweiten Lockdown geholfen wird, das Sorgenkind Arbeitsmarkt und wohin die Pflege im Alter steuert. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Kabarettist Gunkl, Ex-Politikerin Heide Schmidt, Geiger Moša Šišic und Dancing-Star und Moderatorin Silvia Schneider zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

0.30 MACHT UND VERRAT

Vor dem Frühling (Khibula, D/F/GEO 2017, George Ovashvili) In Georgien wird ein gewählter Präsident durch einen Putsch gestürzt. Mit seinen Getreuen flieht er in die Bergregion seiner kaukasischen Heimat, um von dort aus seine Rückkehr an die Macht zu betreiben. Ein Film über Macht, Ohnmacht und Verrat. Bis 2.05, Arte

Trailer zu "Vor dem Frühling". Neue Visionen Filmverleih