Koste es, was es wolle: Unter diesem Motto, ausgegeben von Kanzler Sebastian Kurz, ging die Regierung im Frühjahr daran, die Corona-bedingte Wirtschaftskrise abzufedern. Inzwischen ist das Land im zweiten Lockdown angekommen, und die Kosten steigen und steigen. Tourismusbetriebe- und Gastrolokale bekommen 80 Prozent ihrer Umsätze ersetzt, müssen selbst die Förderungen für Kurzarbeit nicht gegenrechnen. Allein das kostet bis zu zwei Milliarden Euro.

Aber setzt die Regierung an den richtigen Stellen mit Hilfen an – ist die Verteilung zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern fair? Was ist mit mehr als 400.000 Arbeitslosen im Land, für die es bisher nur einen einmaligen Bonus gegeben hat? Und gäbe es nicht klügere Wege, um die Wirtschaft zu stabilisieren, wird nicht ein System konserviert, das sich Corona-bedingt ohnehin ändern muss?

Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei sind Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Christoph Badelt.

Stellen Sie Ihre Fragen, und diskutieren Sie mit!

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit! Wie denken Sie über Hilfen, wer wird das am Ende bezahlen? Was sollte oder müsste die Regierung anders machen, was aber macht sie richtig? Über all das wollen wir diskutieren. Die besten Postings wollen wir mit unseren Gästen besprechen. Zu sehen gibt es die Sendung ab Donnerstagabend. Moderation: András Szigetvari. (red, 11.11.2020)