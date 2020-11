Donny van de Beek zeichnete für den Ausgleich der Niederlande verantwortlich. Foto: REUTERS/Dean Mouhtaropoulos

Amsterdam – Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat am Mittwochabend im Test-Schlager gegen Spanien ein 1:1-Remis erkämpft. In einer Neuauflage des WM-Finales von 2010 brachte Sergio Canales die Iberer in Amsterdam völlig verdient in Führung, Donny van de Beek (47.) gelang unmittelbar nach dem Seitenwechsel allerdings der Ausgleich. Die "Oranjes", bei der EM im kommenden Sommer Gegner von Österreich, remisierten zum dritten Mal in Folge und sind schon fünf Partien sieglos.

Mit der Ukraine blieb ein weiterer ÖFB-EM-Gegner sieglos, die Truppe von Teamchef Andrij Schwetschenko unterlag in Chorzow Gastgeber Polen mit 0:2. Krzystof Piatek (40.) und der eingewechselte Jakub Moder (63.) sorgten für die Entscheidung. Ukraines Andrej Jarmolenko vergab einen Foulelfmeter (12.). Gepfiffen hatte diesen mit Manuel Schüttengruber ein österreichischer Schiedsrichter.

Deutschlands Waldschmidt mit seinem entscheidenden Beitrag im Match gegen Tschechien. Foto: Reuters/ ANNEGRET HILSE

Deutschland und Italien ohne Gegentreffer

Die Ukrainer verpatzten damit die Generalprobe vor dem Auswärtsduell mit Deutschland am Samstag in der Nations League. Die stark ersatzgeschwächte DFB-Auswahl setzte sich in Leipzig gegen Tschechien dank eines Treffers von Luca Waldschmidt (13.) durch. Ohne Gegentreffer blieb auch Italien mit einem 4:0 gegen Estland, wobei Premieren-Torschütze Vincenzo Grifo (14., 75./Elfmeter) doppelt traf. Beim 7:0-Kantersieg von Portugal gegen Andorra trug sich auch Cristiano Ronaldo (85.) in die Schützenliste ein.

Belgien behielt gegen die Schweiz in Leuven dank eines Doppelschlages von Michy Batshuayi (49., 71.) die Oberhand. In einem munteren Sechs-Tore-Spiel trennte sich die Türkei von Vize-Weltmeister Kroatien mit 3:3 (2:1). Cenk Tosun (Foulelfmeter/23.), Deniz Türüc (40.) und Cengiz Ünder (58.) trafen in Istanbul für die Gastgeber. Ante Budimir (32.), Mario Pasalic (53.) und Josip Brekalo (56.) sorgten für die Tore der Kroaten. Im skandinavischen Prestigeduell gewann Dänemark gegen Schweden mit 2:0.

Heimniederlage für Frankreich

Weltmeister Frankreich kassierte im Stade de France eine überraschende 0:2-(0:2)-Heimniederlage gegen Finnland. Innerhalb von vier Minuten machten die Länderspiel-Debütanten Marcus Forss (28.) und Onni Valakari (31.) den Sieg der Finnen perfekt. Der bis zum Schluss anstürmenden Equipe Tricolore, die allerdings nicht mit dem besten Aufgebot antrat, gelang kein Treffer mehr.

Zu Ende ging am Mittwoch die internationale Karriere von Michael Mifsud. Der 39-jährige Stürmer erzielte zum Abschied beim 3:0-Erfolg über Liechtenstein seinen 42. Länderspieltreffer, er baute damit seine Marke als Maltas Rekordtorschütze noch einmal aus. (APA, 11.11.2020)

Ergebnisse von Test-Länderspielen am Mittwoch:

Luxemburg – Österreich 0:3 (0:0). Tore: Trauner (61.), Grbic (83.) Wiesinger (93.)

Rumänien (ÖFB-Nations-League-Gegner) – Weißrussland 5:3 (4:0). Tore: Mitrea (11.), Marin (20./Elfmeter), Nedelcearu (31., 55.), Puscas (44.) bzw. Kendysch (63.), Bachar (80.), Klimowitsch (90.)

Niederlande (ÖFB-EM-Gegner) – Spanien 1:1 (0:1). Tore: Van de Beek (47.) bzw. Canales (19.)

Polen – Ukraine (ÖFB-EM-Gegner) 2:0 (1:0). Tore: Piatek (41.), Moder (63.)

Türkei – Kroatien 3:3 (2:1). Tore: Tosun (23./Elfmeter), Turuc (41.), Ünder (58.) bzw. Budimir (32.), Pasalic (53.), Brekalo (56.)

Belgien – Schweiz 2:1 (0:1). Tore: Batshuayi (49., 71.) bzw. Mehmedi (12.)

Deutschland – Tschechien 1:0 (1:0). Tor: Waldschmidt (13.)

Frankreich – Finnland 0:2 (0:2). Tore: Forss (28.), Valakari (31.)

Italien – Estland 4:0 (2:0). Tore: Grifo (14., 75./Elfmeter), Bernardeschi (27.), Orsolini (86./Elfmeter)

Portugal – Andorra 7:0 (2:0). Tore: Neto (8.), Paulinho (29., 61.), Sanches (56.), Garcia (76.), Ronaldo (85.), Felix (88.)

Dänemark – Schweden 2:0 (0:0). Tore: Wind (61.), Bah (74.)

Griechenland – Zypern 2:1 (2:0). Tore Tzolis (8.), Giakoumakis (17.) bzw. Elia (58.)

Bulgarien – Gibraltar 3:0 (3:0). Tore: Zwetkow (5.), Jomow (15.), Ilijew (45.)

Slowenien – Aserbaidschan 0:0

Albanien – Kosovo 2:1 (1:0). Tore: Balaj (31.), Uzuni (65.) bzw. Muriqi (85./Elfmeter)

Litauen – Färöer 2:1 (2:0)

Malta – Liechtenstein 3:0 (2:0)

San Marino – Lettland 0:3 (0:1)

Montenegro – Kasachstan 0:0