Nach dem Zusammenschluss der US-Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Konkurrenten Sprint traut sich die Deutsche Telekom mehr zu. Die Prognose für das Gesamtjahr werde angehoben, kündigte der DAX-Konzern am Donnerstag an, der das Sprint-Geschäft im zweiten Quartal erstmals konsolidiert hatte.

35 Milliarden Euro

Demnach rechnet Europas größter Telekomkonzern nun mit einem bereinigtem Betriebsergebnis (Ebitda) ohne Leasingaufwendungen von mindestens 35 Milliarden Euro statt bisher rund 34 Milliarden Euro und damit noch mal rund eine Milliarde mehr als noch vor drei Monaten. Von Juli bis September stieg der Umsatz der Bonner um fast 32 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro, während das bereinigte Ebitda fast 50 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro kletterte.

Damit übertraf die Deutsche Telekom die Prognosen von Analysten. Diese hatten in einer vom Unternehmen selbst in Auftrag gegebenen Umfrage im Schnitt Erlöse von knapp 25,8 Milliarden Euro und einen bereinigten Betriebsgewinn von 9,03 Milliarden Euro erwartet. (APA, 12.11.2020)