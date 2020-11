Der "Geist der Rose". Foto: AFP

Ein seltener rosafarbener Diamant ist bei einer in Genf veranstalteten Online-Auktion zum Preis von 21 Millionen Schweizer Franken (19,46 Millionen Euro) versteigert worden. Der 14,83-Karat-Edelstein mit dem Namen "Der Geist der Rose" wurde am Mittwoch innerhalb weniger Minuten verkauft. Der Käufer blieb anonym.

"Wunder der Natur"

Sotheby's-Auktionator Benoit Repellin nannte den Diamanten ein "Wunder der Natur". Das edle Stück von der Größe einer Murmel war aus einem 27,95-Karat-Stein gefertigt worden, das im Jahr 2017 in einer Mine des russischen Konzerns Alrosa in der ostsibirischen Region Sacha gefunden worden war. Es dauerte rund ein Jahr, um den Stein in die gewünschte Form zu schneiden und zu schleifen.

Nach Angaben Repellins steigen die Preise für rosafarbene Diamanten, da sie immer rarer werden. Unter den Diamanten sind jene mit Rosafärbung die seltensten, sie werden deshalb auf dem Markt am stärksten nachgefragt. Der bisherige Rekordpreis für einen pinkfarbenen Diamanten liegt bei 66,7 Millionen Euro und war 2017 in Hongkong erzielt worden. Dieser Edelstein mit dem Namen "Pink Star" war besonders groß. (APA, 12.11.2020)