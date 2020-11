Übernimmt den Vorsitz des Senats 1 im Österreichischen Presserat: Walter Berka. Foto: Martin Hasenöhrl

Wien – Der Trägerverein des Österreichischen Presserats hat in seiner Sitzung Walter Berka einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Senats 1 gewählt. Berka folgt Peter Jann nach, der diese Tätigkeit seit der Neuerrichtung des Presserats 2010 ausübte und sich aufgrund seines fortgeschrittenen Alters zurückzieht. Außerdem wurde Claus Reitan zum Ombudsmann bestimmt, der neben Ombudsfrau Elisabeth Horvath zwischen Beschwerdeführern und Medien vermittelt. Das gab der Presserat am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.

Mit Berka gewinne der Presserat "einen der renommiertesten Verfassungsjuristen Österreichs", so Dieter Henrich, Präsident des Trägervereins, über den neuen Vorsitzenden. Berka ist seit 1994 Ordentlicher Universitätsprofessor für Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Universität Salzburg und war dort von 1998 bis 2003 Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Er ist zudem Wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und war bis 2015 stv. Vorsitzender des Österreichischen Wissenschaftsrats. Berka veröffentlichte zahlreiche Fachpublikationen auf dem Gebiet des Medienrechts und wurde mehrfach ausgezeichnet, so etwa mit dem Österreichischen Verfassungspreis.

Der zum Ombudsmann bestimmte Journalist und Autor Claus Reitan befasst sich mit den Themen Politik, EU, Migration und Nachhaltigkeit. Reitan war Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Furche" und der "Tiroler Tageszeitung", Europa-Redakteur bei "News" sowie Gründungs-Chefredakteur bei "Österreich". Er ist in der Aus- und Fortbildung für Journalismus tätig und Geschäftsführer des Friedrich Funder Instituts. Außerdem war er für und mit dem Verein der Chefredakteure an der Neugründung des Presserats beteiligt. (red, 12.11.2020)