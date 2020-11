Zu sehen gibt es viel: Denn das Wien Museum verfügt über einen Bestand von mehr als einer Million Objekte. Foto: WIEN MUSEUM ONLINE SAMMLUNG, SCREENSHOT, 2020 © Wien Museum

Wien – Das Wien Museum lädt zum virtuellen Besuch und präsentiert seinen Bestand nun auch in einer Online-Sammlung. Ab sofort können rund 47.000 Objekte, die sonst im Depot lagern und von denen oft nur ein kleiner Teil in Ausstellungen präsentiert wird, auf der Webseite des Wien Museum ausführlich betrachtet werden. Zu allen verfügbaren Objekten gibt es Abbildungen, in den meisten Fällen stehen sie auch zum Download zur Verfügung. Das Angebot ist kostenlos.

Aufgrund des Lockdowns zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie müssen derzeit in Österreich auch alle Museen geschlossen halten. Das Wien Museum möchte Interessierten nun virtuell Besuche möglich machen und präsentierte am Donnerstag seine neue Online-Sammlung. An dem aufwendigen Projekt wurde bereits einige Jahren gearbeitet. Allein im Vorjahr waren 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran beteiligt.

Für Museumsdirektor Matti Bunzl ist dieser Digitalisierungsschritt ein "Meilenstein": "Denn unser kulturelles Erbe soll allen zur Verfügung stehen, und das möglichst niederschwellig. Schließlich sind wir für eine städtische Sammlung verantwortlich, die nun eine noch breitere Öffentlichkeit finden wird, als wir bisher erreichen konnten.

Größte Schiele-Sammlung

Zu sehen gibt es viel: Denn das Wien Museum verfügt über einen Bestand von mehr als einer Million Objekte. Darunter befindet sich auch die numerisch größte Klimt-Sammlung der Welt. In der Online-Sammlung können sich Interessierte nun durch Objekte, die für die Stadtgeschichte bedeutend sind, ebenso klicken wie durch Kunstwerke, Fotografien oder speziellere Themenbereiche wie Mode, Uhren oder Münzen.

Aktuell umfasst die Online-Sammlung rund 47.000 Objekte – der Bestand soll aber laufend erweitert werden, kündigte Bunzl an. "Die Sammlung wird immer wachsen, das ist uns absolut ein Herzensanliegen. Weil mit jedem Objekt, das wir online stellen, bringen wir Wissen und Kulturerbe nicht nur den Wienerinnen und Wienern, sondern der ganzen Welt."

Auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) zeigte sich begeistert von der Online-Sammlung des Wien Museums. "Es ist wirklich eine große Freude, wenn man sich so verlieren kann in den Objekten und gleichzeitig lustvoll etwas lernt über die Geschichte der Stadt", lobte sie das Ergebnis. (APA, 12.11.2020)