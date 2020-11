Sonos Radio startet am 12. November 2020 in Österreich

Foto: Sonos

Seit Mai 2020 bereits in anderen Ländern verfügbar, gibt es seit dem 12. November Sonos Radio auch in Österreich. Das Angebot umfasst zahlreiche Radiostationen, lokale und internationale, sowie exklusive Formate. "Sonos Sound System" ist etwa ein Radiosender, der vom Sonos Team direkt betreut wird und unter anderem Künstler zur Artist Hour lädt, wo sie über ihre Arbeit erzählen. Exklusive Inhalte, wie etwa ein von "The Mandalorian" Komponist Ludwig Göransson kuratierter Sender, ist ebenfalls im Programm.

So sieht die Oberfläche zum Start aus Foto: STANDARD

Sonos App verpflichtend

Voraussetzung für Sonos Radio ist zumindest eine Sonos Box und die Sonos App. Letztere dient als Steuerelement für den Service. Sonos Radio ist kostenlos, dafür mit Werbeeinschaltungen. Wer keine Werbung auf kuratierten Sendern hören will, auf öffentlichen kann man sie natürlich nicht ausblenden, der muss auf Sonos Radio HD warten. Der kostenpflichtige Dienst ist zunächst nur in UK (7,99 Pfund) und den USA (7,99 US-Dollar) verfügbar und soll 2021 auch nach Österreich kommen.

Sonos

Sonos gilt als Hersteller von hochpreisigen, aktiven Lautsprechersystemen, die sich via WLAN verbinden lassen und den Alexa Sprachassistenten verbaut haben. Die Kooperation mit IKEA hat zudem Speaker wie die Symfonisk hervorgebracht, die gleichzeitig eine Tischleuchte ist. (red, 12.11.2020)