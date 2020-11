Wegen des erhöhten Sicherheitsbedürfnisses der Bürger ist auch die Cobra im öffentlichen Raum nun stärker präsent. Foto: APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Das Einsatzkommando Cobra verstärkt nach dem Anschlag in Wien österreichweit die Präsenz. "Aus internationalen Erfahrungen wissen wir, dass wir in einer angespannten Phase kurz nach dem Attentat in Wien leben. Es ist daher Wachsamkeit in allen Bundesländern geboten", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Die Sicherheitslage werde "laufend beurteilt".

Erhöhtes Sicherheitsbedürfnis

Nach dem Anschlag bestehe dem Innenminister zufolge bei den Menschen "ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis". "Auf Basis dieser Erfahrungen werden die polizeilichen Schutzmaßnahmen an neuralgischen Bereichen des öffentlichen Lebens, insbesondere an Verkehrsknotenpunkten, Geschäftsstraßen oder Einkaufszentren, intensiviert. Auch das Einsatzkommando Cobra ist daher im öffentlichen Raum, in allen Bundesländern, verstärkt präsent", sagte Nehammer.

Ähnliche Maßnahmen wurden demnach "auch bereits nach den terroristischen Angriffen in den vergangenen Jahren in Frankreich oder anderen Staaten getroffen. Es handelt sich sowohl um verdeckte Maßnahmen als auch um sichtbare verstärkte Präsenz von Beamten in Schutzausrüstung mit Langwaffen", so der Innenminister. (APA, 12.11.2020)