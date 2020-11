Matthew Beard, Juergen Maurer und Rafael Gareisen (von links) in "Vienna Blood". Foto: ORF/MR Film/Endor Productions/Petro Domenigg

Wien – Der Dreiteiler "Vienna Blood" hat dem ORF gute Quoten gebracht. Durchschnittlich 799.000 Zuseher ließen sich die beiden neuen Filme der historischen Krimireihe auf ORF 2 nicht entgehen, teilte der ORF in einer Aussendung am Donnerstag mit. Die zweite Staffel der erfolgreichen ORF-Produktion mit drei neuen Filmen entsteht derzeit und geht voraussichtlich 2021 on air.

Die ORF-Premiere des dritten "Vienna Blood"-Films "Der verlorene Sohn" wurde vergangene Woche aufgrund der aktuellen Berichterstattung zum Terror in Wien abgebrochen. Die Wiederholung am gestrigen Mittwoch lockte durchschnittlich 700.000 Zuseher vor die Bildschirme, der Marktanteil betrug 19 Prozent.

Der zweite Teil "Königin der Nacht" erreichte am 1. November durchschnittlich 899.000 Zuseher und einen Marktanteil von 24 Prozent. Den Auftakt am 31. Oktober mit dem Dacapo des ersten Teils "Die letzte Seance" verfolgten im Schnitt 723.000 Zuschauer (22 Prozent Marktanteil). (APA, 12.11.2020)