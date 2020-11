Italiens Olivenbäume in Gefahr, Die Frau, die im Wald verschwand, Universum History: Mythos Frankenstein, Tracks, dazu die Radiotipps

Da wird einem warm ums Herz: Franz Rogowski und Sandra Hüller in "In den Gängen", 20.15 Uhr, Arte.

19.40 REPORTAGE

Re: Italiens Olivenbäume in Gefahr – Killer-Bakterium breitet sich aus Seit 2013 wütet das Bakterium Xylella in süditalienischen Olivenhainen. Der Befall führt dazu, dass die Olivenbäume austrocknen. Ernten brechen ein, und ganze Landstriche sind verwüstet. Viele Bauern fürchten um ihre Existenz. Versprochene Hilfen sind bei ihnen noch nicht angekommen. Bis 20.15, Arte

20.15 VERGANGENHEIT

Die Frau, die im Wald verschwand (D 2007, Oliver Storz) In den 1950er-Jahren sorgt der Oberbürgermeister Dr. Vorweg für Aufschwung in seinem Ort. Doch dann verschwindet seine Frau, und er wird mit seiner Kriegsvergangenheit konfrontiert, als ein Exkamerad auftaucht, der noch eine Rechnung offen hat. Die Vergangenheit holt ihn ein. Mit Karoline Eichhorn, Stefan Kurt, Matthias Brandt. Bis 21.45, 3sat

20.15 SCIENCE-FICTION

Star Trek Beyond (USA/CHN/VAE/CDN 2016, Justin Lin) Nachdem sie vom außerirdischen Bösewicht Krall angegriffen wurden, müssen Captain Kirk und seine Crew mit der "Enterprise" auf einem fremden Planeten notlanden. Der vorläufig letzte Kinoeinsatz der Star Trek-Crew. Selbstironisch, charmant und rundum erfreulich.

Bis 22.35, ProSieben

20.15 BEZIEHUNG

In den Gängen (D 2018, Thomas Stuber)Die Tage in den Gängen im Großmarkt sind monoton und lang. Doch der Alltag von Christian (Franz Rogowski),ist kein schlechter, lernt er doch an seiner neuen Arbeitsstelle seine Kollegin Marion (Sandra Hüller) kennen. Der Kaffeeautomat wird ihr Treffpunkt, doch Marion ist verheiratet. Aber eines Tages kommt sie nicht mehr zum Dienst. Eine Liebesgeschichte im Mikrokosmos Großmarkt. Bis 22.10, Arte

22.35 PREMIERE

3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch: Eint oder spaltet Corona Österreich?

Patricia Pawlicki, früher Hohes Haus-Moderatorin, jetzt beim ORF-Weltjournal, tauscht sich in einer neuen Gesprächsreihe mit dem Kabarettisten Alfred Dorfer und dem Psychologen Reinhard Haller aus.

Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Mythos Frankenstein – Vision und Warnung Mary Shelleys Roman handelt vordergründig von einem künstlich erschaffenen mordenden Monster, aber in Wahrheit geht es um die Grenzen wissenschaftlichen Strebens, um Fragen der Moral und Ethik. Die Doku zeigt die Entstehungsgeschichte des Romans und porträtiert die visionäre Jungautorin Mary Shelley.

Bis 23.50, ORF 2

23.15 MAGAZIN

Tracks Der Tod von George Floyd und die Black-Lives-Matter-Bewegung markieren eine Zeitenwende. Straßen werden umbenannt, Museen umgestaltet, Polizeigewalt thematisiert, Denkmäler geschändet. Die Sendung erkundet u. a. mit Hip-Hopper Chuck D, wie sich die postkolonialen Debatten in der Popkultur spiegeln. Bis 23.50, Arte