Goran Pandev hat es für Nordmazedonien gerichtet. Foto: REUTERS/Irakli Gedenidze

Tiflis – Österreichs Fußball-Nationalmannnschaft kennt seit Donnerstagabend ihren Auftaktgegner bei der EM-Endrunde im kommenden Jahr. Nordmazedonien qualifizierte sich am Donnerstagabend nach einem 1:0 (0:0) im Play-off-Finale gegen Georgien in Tiflis erstmals für ein Großturnier. Altstar Goran Pandev schoss in der 56. Minute vor leeren Rängen den einzigen Treffer der Partie.

Nordmazedonien trifft bei der EM in Gruppe C auf Österreich, die Niederlande und die Ukraine. Die erste Partie bestreiten Pandev und Co. dabei gemäß der Auslosung am 13. Juni in Bukarest gegen die ÖFB-Auswahl. (APA, 12.12.2020)

Play-off-Finalspiele um die Teilnahme an der Fußball-EM 2021 vom Donnerstag:

Georgien – Nordmazedonien 0:1 (0:0). Tiflis, Tor: Pandev (56.)

20:45 Belfast Nordirland – Slowakei

20:45 Belgrad Serbien – Schottland

20:45 Budapest Ungarn – Island

Der derzeit gültige Spielplan der Fußball-EM-Gruppe C (alle Zeiten MESZ):

Sonntag, 13. Juni 2021: Österreich – Nordmazedonien (18.00, Bukarest), Niederlande – Ukraine (21.00, Amsterdam)

Donnerstag, 17. Juni 2021: Ukraine – Nordmazedonien (18.00, Bukarest), Niederlande – Österreich (21.00, Amsterdam)

Montag, 21. Juni 2021: Ukraine – Österreich (18.00, Bukarest), Nordmazedonien – Niederlande (21.00, Amsterdam)