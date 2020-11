Hier geht es zum heutigen Corona Live-Ticker

[Corona] Verschärfung des Lockdowns kündigt sich an: Entscheidung wohl bis Samstag.

[Wirtschaft] Milliardenhilfen im Lockdown: Profitieren die Richtigen – und wie lange können wir uns das leisten?

Schulschließung würde Betriebe leerfegen.

Klassenkampf: Ringen um jede Schulstufe im Schullockdown.

[Wiener Koalition] SPÖ und Neos fehlt nur noch der Feinschliff.

[Panorama] Keine öffentliche Fahndung mehr nach "Oligarchennichte" aus Ibiza-Video.

[Wissenschaft] Sind drei Grad Celsius plus unvermeidlich?

[Lifestyle] August Ruhs ist einer der bekanntesten Psychiater Österreichs. Wir besuchten ihn in seiner Wiener Praxis und sprachen über Träume und Verdrängung.

[Podcast] Grüne Jobs und eine grüne Wirtschaft sollen uns aus der Klimakrise helfen. Warum das bei weitem nicht reicht, erklärt die Soziologin Beate Littig.

[Wetter] Abseits der typischen Nebelgebiete gibt es den ganzen Tag, trotz ein paar harmloser Wolken, einiges an Sonnenschein. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen und weht schwach bis mäßig, am nördlichen Alpenrand ist es leicht föhnig. Die Temperaturen in der Früh minus 2 bis plus 5 Grad, am Nachmittag 8 bis 16 Grad.

[Zum Tag] 1928: Der Regisseur Max Reinhardt gründet in Schönbrunn eine Schauspielschule, das Max-Reinhardt-Seminar.