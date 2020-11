Foto: Reuters

Während andere Branchen unter der Pandemie masssiv leiden, kommt die Videospielindustrie mit einem blauen Auge davon. Zahlreiche Games mussten zwar auf 2021 verschoben werden, darunter das neue Halo Infinite für die Xbox Series X/S, aber dennoch hat man zwei neue Konsolen und verlässliche Millionenseller zu bieten.

Vorsichtig optimistisch



Auch in Österreich gibt man sich kämpferisch, was das Weihnachtsgeschäft betrifft. Niki Laber, Präsident des Österreichischen Verbands für Unterhaltungssoftware ÖVUS weiß um die Relevanz dieser Jahreszeit für die Spieleindustrie. "Spurlos geht die Pandemie an keiner Branche vorüber. Zwei neue Hardwareplattformen und vor allem das riesige Repertoire an neuen Games für alle Systeme und Altersklassen stimmen uns für das heurige Weihnachtsgeschäft trotzdem optimistisch. Die wirtschaftliche Entwicklung im Zuge der Pandemie bleibt freilich ein Unsicherheitsfaktor," so Laber.

Digitaler Vertrieb im Aufwind

Laut GfK Studie im Vorjahr greifen immer mehr Gamer zu digitalen Spielen. Zwar geben 45 Prozent der Befragten an, Spiele hauptsächlich auf Datenträgern zu kaufen, bereits 40 Prozent kaufen bereits hauptsächlich digital. Da sowohl die PS5 (Digital Edition) als auch die Xbox Series (S) in einer Variante ohne Disk-Laufwerk ausgeliefert werden, bestätigt diesen Trend.



Als größte Hoffnungsträger für gute Zahlen sieht der Verband Spiele wie Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising und Mario Kart Live: Home Circuit.

Verband und Interessensgemeinschaft



Der Österreichische Verband für Unterhaltungssoftware (ÖVUS) ist die Interessensgemeinschaft und Branchenvertretung der Computer- und Videospielindustrie in Österreich. Der Verband ist seit 2007 Ansprechpartner für Medien sowie politische und gesellschaftliche Institutionen. (aam, 13.11.2020)