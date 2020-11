In den Ferienmonaten Juli und August freute sich die Campingbranche über 3.877.675 Übernachtungen. Österreichische Camper blieben im eigenen Land. Foto: Getty Images/iStockphoto/welcomia

Im vergangenen Corona-Sommer zählte Camping zu den besonders gefragten Urlaubsarten. Das Berliner Portal camping.info hat dazu die aktuellen Tourismuszahlen ausgewertet und knapp 5.000 Camper zu ihrem Camping-Sommer 2020 befragt.

In den Ferienmonaten Juli und August freute sich die Campingbranche demnach über 3.877.675 Übernachtungen. Das ist ein leichter Rückgang um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das gesamte Beherbergungswesen meldete in diesem Zeitraum einen Rückgang um rund 14 Prozent. Getragen wurde diese Entwicklung vor allem von den inländischen Campinggästen. Rund 1,3 Millionen Nächtigungen (plus 42 Prozent) gingen auf das Konto von Campern aus Österreich. Der Rückgang bei Campingurlaubern aus dem Ausland betrug 15 Prozent.

Fünf Bundesländer profitierten

Seit fünf Jahren verzeichnet die Campingbranche in Österreich Zuwächse. Im vergangenen Jahr waren es 7.140.048 Nächtigungen (+2,70 Prozent). Mit einer Steigerung bei den Nächtigungen von sieben Prozent war das Burgenland das gefragteste Bundesland für Campingurlaube im Juli und August, gefolgt von Vorarlberg (plus sechs), Tirol (plus fünf), Niederösterreich (plus zwei) und der Steiermark (plus 0,60).

Einen großen Einbruch verzeichneten mit minus 61 Prozent die Campingplätze in Wien. Ebenfalls im Minus: Salzburg (minus 19 Prozent), Oberösterreich (minus vier) und Kärnten (minus 0,50). Die meisten Übernachtungen gab es mit 1,5 Millionen in Kärnten, gefolgt von Tirol (920.000) und Salzburg (372.000). (red, 13.11.2020)

Zahl der Übernachtungen im Juli und August im Vergleich zum Vorjahr:

Österreich: 3.877.675, minus 1,64 Prozent

Camper aus dem Inland: 1.335.780, plus 42,46 Prozent

Camper aus dem Ausland: 2.541.895, minus 15,40 Prozent

Burgenland: 191.324, plus 7,27 Prozent

Kärnten: 1.534.358, minus 0,49 Prozent

Niederösterreich: 129.122, plus 2,26 Prozent

Oberösterreich: 225.522, minus 4,43 Prozent

Salzburg: 372.136, minus 18,57 Prozent

Steiermark: 280.339, plus 0,61 Prozent

Tirol: 920.410, plus 4,74 Prozent

Vorarlberg: 203.972, plus 6,47 Prozent

Wien: 20.492, minus 61,93 Prozent



Nächtigungszahlen der letzten Jahre:

2019: 7.140.048, + 2,70 %

2018: 6.949.638, + 8,45 %

2017: 6.408.324, + 8,00 %

2016: 5.931.418, + 8,80 %

2015: 5.453.024, + 6,80 %

2014: 5.107.327, – 4,00 %

Höchster Wert 7.140.048 Nächtigungen (2019)

Niedrigster Wert: 3.916.209 Nächtigungen (1974) (Aufzeichnungen seit 1974)