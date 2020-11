Foto: Jung von Matt / Donau für Magenta

Noch knapp sechs Wochen bis zu einem wohl eher distanten Weihnachtsfest – da könnte es einigen Bedarf an Datenvolumen geben zum Zoomen und Streamen. Jung von Matt / Donau bezieht sich darauf in seinem neuen Weihnachtsspot für Magenta – der gar nicht so weihnachtlich daherkommt.

magenta_at

Der – nach zwölf Jahren bei T-Mobile/Magenta scheidende – Magenta-Werbeleiter Thomas Mayer verweist noch auf das passende Angebot des Telekomriesen (es hat mit Datenverbrauch und digitalem Kontakt in Zeiten von Kontaktbeschränkungen zu tun). Die Kampagne läuft unter "No Limits".

Clara Mauel, Client Service Director bei Jung von Matt DONAU erklärt den Film so: "Wir wollen aufzeigen, dass es von nun an eine Hürde weniger gibt, die einen aufhält. So kann man weiterhin am Leben anderer teilhaben. Egal, wo man ist und was man gerade macht."

Die Kampagne läuft laut JvM in allen großen Kanälen und wird begleitet von diversen Online- und Below-the-Line-Maßnahmen. (red, 13.11.2020)