Der Gründer von Firmen wie Space X und Tesla war in der Vergangenheit großer Covid-Leugner.

Foto: epaTest

Aufgrund von Erkältungssymptomen hat sich Tesla-Gründer Elon Musk innerhalb kürzester Zeit viermal auf Covic-19 testen lassen. Die Ergebnisse der Schnelltests waren demnach zweimal positiv und zweimal negativ. Musk zeigt sich verwirrt.

Covid-Skeptiker

Musk war lange Zeit skeptisch der Covid-19-Pandemie gegenüber. Auch auf Twitter warf er Ärzten immer wieder vor, die Zahl der Verdachtsfälle aufzublasen, um sich finanziell zu bereichern. Außerdem sagte er im März voraus, dass die Anzahl der Erkrankungen in den USA Ende April gegen null gehen werde.

Nun scheint er das Virus doch ernst zu nehmen. Neben den vier Schnelltests, die im Gegensatz zum PCR-Test nicht das Virus selbst suchen, sondern ein kleines Protein an der Oberfläche des Virus, hat Musk auch zwei PCR-Tests durchführen lassen. Deren Ergebnisse lassen jedoch noch auf sich warten.

Verlässlichkeit

Der Vorteil der Schnelltests ist eine leichte Durchführung ohne Laborbedingungen, weshalb diese Methode oft an öffentlichen Orten, etwa Schulen, durchgeführt werden kann. Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) betont in mehreren Interviews die Genauigkeit der positiven Ergebnisse von Schnelltests. Negative Ergebnisse haben laut FDA eine höhere Ungenauigkeit. In unsicheren Fällen wird deshalb zum PCR-Test geraten.

Musk gibt auf Twitter an, die Ergebnisse der PCR-Tests in den nächsten 24 Stunden zu erhalten. Sein Update postet er mit Sicherheit auf dieser Plattform. (red, 13.11.2020)