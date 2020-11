Am Samstag verkündet die Regierung noch schärfere Corona-Maßnahmen. Wie ernst die Lage in Österreich wirklich ist und wie es dazu kommen konnte

Nächtliche Spaziergänge wie hier auf der Donauinsel in Wien könnten bald gänzlich tabu sein. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Corona-Situation in Österreich gerät außer Kontrolle – am Samstag verkündet die Regierung voraussichtlich einen schärferen Lockdown, ähnlich dem im Frühjahr. Wieso damit so lange gewartet wurde, wie viel Schuld die Bevölkerung an der schwierigen Lage trifft und welche Maßnahmen nun genau auf uns zukommen, erklärt Michael Möseneder vom STANDARD. (red, 13.11.2020)

