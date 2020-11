Plague Inc. ruft nun zur Heilung. Foto: Ndemic Creations

Die Spielidee von Plague Inc. war auch 2012 schon makaber: Als Virus muss sich der Spieler in diesem Strategiespiel möglichst schnell verbreiten und damit die Menschheit ausrotten. Aufgrund des simplen, aber fordernden Spielkonzepts verkaufte sich das Spiel mehrere Millionen Mal. Bereits im März wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie ein Update von den Entwicklern versprochen, bei dem das Spielkonzept umgedreht werden sollte.

Ndemic Creations

In Zeiten von Covid-19

Pandemien wie etwa das Ebolafieber 2014 sorgten immer für einen Anstieg der Spielerzahl. In diesem konkreten Fall sammelte der Entwickler Ndemic Creations knapp 80.000 Euro an Spenden ein, um einen Beitrag zu leisten.

Bei Covid-19 reagiert man anders und veröffentlichte dieser Tage ein kostenloses Update mit dem Namen "Die Heilung". In dieser Erweiterung geht es darum, die Bevölkerung aufzuklären, die Virusverbreitung zu verlangsamen und einen Impfstoff zu entwickeln. Für die Erweiterung arbeitete man mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI) zusammen.

Forschung ist ein wichtiger Faktor im Besiegen der Pandemie. Foto: Ndemic Creations

In einer Presseaussendung spricht der Gründer von Ndemic Creations, James Vaughan, von der unerwarteten Möglichkeit, mit dem eigenen Spiel Aufklärungsarbeit zu leisten. Ebenfalls zitiert wird Richard Hatchett, CEO von CEPI, der sich über die spielerische Möglichkeit freut, die Komplexität einer globalen Pandemiebekämpftung zu illustrieren.



Die Erweiterung ist bereits für Android und iOS erhältlich, die PC- und Konsolen-Version soll demnächst folgen. (aam, 13.11.2020)