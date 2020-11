Lewis Hamilton knackt Rekorde.

Foto: APA/AFP/Vincent

Istanbul – Lewis Hamilton könnte schon am Sonntag (11.10 Uhr MEZ/live ORF 1, RTL und Sky) nach dem Grand Prix der Türkei zum siebenten Mal als Formel-1-Weltmeister feststehen. Der Brite liegt vor dem viertletzten Saisonrennen 85 Punkte vor seinem einzigen verbliebenen Rivalen, seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas.

Beträgt der Vorsprung nach dem viertletzten WM-Lauf zumindest 78 Zähler, ist Hamilton Weltmeister und zieht mit sieben Titeln mit Rekordchampion Michael Schumacher gleich. Bei Punktegleichheit entscheidet die Anzahl der Siege. Hier kann Bottas Hamilton nicht mehr einholen. Die Szenarien:

Lewis Hamilton wird schon in der Türkei Rekordweltmeister, wenn ...

er vor Bottas ins Ziel kommt.

Bottas höchstens Siebenter wird.

er mindestens Zweiter wird und Bottas ohne der schnellsten Rennrunde (1 Zusatzpunkt) gewinnt.

er mindestens Vierter wird und Bottas höchstens Zweiter.

er mit der schnellsten Rennrunde Fünfter wird und Bottas höchstens Zweiter.

er Fünfter wird und Bottas höchstens Dritter.

er Sechster wird und Bottas ohne der schnellsten Rennrunde höchstens Dritter.

er Siebenter wird und Bottas höchstens Vierter.

er mit der schnellsten Rennrunde Achter wird und Bottas höchstens Vierter.

er Achter wird und Bottas höchstens Fünfter.

er mit der schnellsten Rennrunde Neunter wird und Bottas höchstens Fünfter.

er Neunter wird und Bottas höchstens Sechster.

er Zehnter wird und Bottas ohne der schnellsten Rennrunde höchstens Sechster.



Die mögliche Einstellung des Titelrekords lässt Hamilton nicht kalt: "Ich wäre unglaublich stolz, mit einer Ikone wie Michael Schumacher gleichzuziehen", sagte der Superstar am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Was die Reise in diesem Jahr so besonders für ihn mache, sei sein Einsatz außerhalb der Strecke unter anderem für Gleichberechtigung, betonte Hamilton. "Das ist das Wichtigste für mich", betonte er.

Eine WM zu gewinnen, sei eine persönliche Sache. "Du kämpfst mit anderen und gewinnst gegen sie. Das beeinflusst aber nicht das Leben von Menschen." Das könne er aber mit seinem Kampf unter anderem gegen Rassismus erreichen. (APA; 13.11.2020)