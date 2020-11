Der Handel dürfte demnächst wie im Frühjahr geschlossen werden. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Das öffentliche Leben in Österreich soll weiter heruntergefahren werden. Am Samstag will die Regierung neue Maßnahmenverschärfungen verkünden. Wie DER STANDARD erfahren hat, soll kommende Woche der Handel wie im ersten Lockdown im Frühjahr zusperren – also alle Geschäfte ausgenommen die Grundversorgung wie Lebensmittel, Drogerien, Banken und Apotheken. Diskutiert wird derzeit noch über die Art der Entschädigung, ist aus Regierungskreisen zu hören.

Zweiter Punkt sind die Schulen – über sie wird seit Tagen und Wochen heftig gestritten. Ein finaler Beschluss soll weiterhin ausstehen. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will alle Schulen schließen, Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), die Grünen und auch viele Länder plädieren für ein möglichst langes Offenhalten der Bildungseinrichtungen.

Aktuell sind die Oberstufen bereits auf Distance-Learning umgestiegen. Dem Vernehmen nach sollen die Unterstufen bald folgen. Nun geht es darum, ob die Volksschulen und Kindergärten offen halten dürfen. Bleiben sie offen, soll es Wahlfreiheit für die Eltern geben, ihre Kinder dennoch nicht hinzuschicken.

Weihnachtsgeschäft ermöglichen

Samstagnachmittag sollen die neuen Maßnahmen verkündet werden: Erst dürften Experten zu Wort kommen, um die Notwendigkeit der weiteren Verschärfungen zu erklären. Neben der Regierungsspitze sollen auch mehrere Fachminister sprechen.

In einem partiellen Lockdown befindet sich Österreich bereits: Bars und Lokale sind geschlossen, Restaurants dürfen nur noch Take-away anbieten, es gilt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 20 und sechs Uhr.

Die neuen Verschärfungen dürften bereits ab Anfang kommender Woche gelten – Montag oder Dienstag. Angesetzt sollen sie auf zwei bis drei Wochen werden – damit danach das Weihnachtsgeschäft möglich wird. (Gerald John, Katharina Mittelstaedt, 13.11.2020)