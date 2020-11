Vier Menschen starben bei dem Terroranschlag, zahlreiche weitere wurden verletzt. Foto: Christian Fischer

Elf Tage nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt sind zahlreiche Details noch immer unklar. Offen sind etwa die zentralen Fragen, wie der Attentäter K. F. in der Tatnacht in die Innenstadt kam und woher er seine Waffen und die Munition dafür hatte. Bei einer Pressekonferenz informierten am Freitag die Staatsanwältin Nina Bussek und der Leiter einer eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe, Michael Lohnegger, über den Ermittlungsstand.

Verfahren gegen 21 mögliche Mittäter

So laufen derzeit Verfahren gegen 21 Personen, die der Mittäterschaft beschuldigt werden. Zehn davon sind in Untersuchungshaft. Die übrigen elf befinden sich laut Bussek auf freiem Fuß, weil es keine hinreichenden Haftgründe gibt. Inwieweit diese Beschuldigten im Vorfeld Tatbeiträge geleistet haben sollen bzw. von den Plänen des Attentäters gewusst haben könnten, gab Bussek unter Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht preis. In Bezug auf die 21 Verdächtigen seien "zahlreiche Hausdurchsuchungen" durchgeführt worden, die beschlagnahmen Objekte und Daten werden nun ausgewertet.

"Zum Teil" betreffe das auch Personen, die Vorstrafen aufweisen, "zum Teil" seien auch Anklageschriften eingebracht worden, das betreffe – teilweise – auch terroristische Delikte. "Ein großer Teil" sei aber unbescholten, sagte Bussek. Die meisten der verdächtigen und bekannten Mittäter seien österreichische Staatsbürger, es gebe aber auch Beschuldigte, die aus dem Kosovo, aus Mazedonien und aus Bangladesch kommen.

Nachdem es offenbar im Vorfeld der Tat zu groben Ermittlungspannen gekommen ist, wurde auch eine Untersuchungskommission eingerichtet, die diese Vorgänge beleuchten soll. Wegen des Verdachts auf fahrlässige oder vorsätzliche Gemeingefährdung werde aber nicht ermittelt.

Unklar, woher die Waffen kamen

Was den direkten Tathergang angeht, sei "fix", dass nur ein Täter geschossen hat, sagte Lohnegger. Er hatte drei Tatwaffen dabei: eine Lizenzfertigung einer AK-47, die "offensichtlich in Serbien hergestellt worden ist", die Munition dazu kam zumindest teilweise aus China; außerdem eine halbautomatische Tokarew, die Munition dafür soll in Serbien hergestellt worden sein, und eine Machete. Doch wie er an all diese Waffen kam, ist weiter unklar. Wie bekannt, versuchte er, in der Slowakei einzukaufen, was allerdings nicht gelang. Klar ist derzeit offenbar auch nicht, ob er sie im Internet oder physisch gekauft hat.

Die große Unbekannte ist, wie der Täter in die Innenstadt kam. Dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln kam, wird ausgeschlossen, ein Taxi jedoch nicht. Möglich ist auch, dass er einen Fahrer hatte. Derzeit wird nur ausgeschlossen, dass ein zweiter Täter direkt an der Tat beteiligt war, nicht aber, dass ein eventueller Fahrer in der Terrornacht am Tatort war.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sieht das Internet als Ort der Radikalisierung. Er will den "Terroristen im Internet die Plattform entziehen", sagte er vor einer Videokonferenz mit EU-Kollegen. Dabei bezieht auf ein umstrittenes EU-Gesetz, das Plattformen künftig dazu verpflichten soll, terroristische Inhalte binnen einer Stunde nach Meldung durch die Behörden zu entfernen.

Deutsche Behörden wussten vor dem Anschlag von K.F.

Auch in Deutschland ist der Terroranschlag in Wien weiter Thema im Bundestag. Immerhin hatte K.F. Kontakt zu Gleichgesinnten in Deutschland und der Schweiz, die sich alle im Juli in Wien getroffen haben. Vor dem Anschlag war der Attentäter K. F. dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und dem Bundesnachrichtendienst (BND) aus der internationalen nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit bekannt, zeigt nun eine aktuelle Anfragebeantwortung von Helmut Teichmann, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern. Eigene Erkenntnisse zu K. F. wären dem BfV und dem BND aber nicht vorliegen.

Martina Renner, stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke und Mitglied im U-Ausschuss zum Berliner Terroranschlag fordert daher, dass die deutschen Geheimdienste gegenüber dem Parlament offenlegen, "welche Erkenntnisse sie über das Netzwerk hatten, in welches der Attentäter von Wien eingebunden war und wie sie die Gefahr weiterer Anschläge hieraus einschätzen." (Gabriele Scherndl, 13.11.2020)