Abbiegeassistenten haben die Lkws der Post schon. Nun soll die Flotte grüner und bis 2030 auf Elektroantrieb umgestellt werden. Foto: HO / Österreichische Post

Wien – Die Bank99 und Corona fressen ein Loch in den operativen Gewinn der Österreichischen Post. Der Umsatz des gelben Riesen ist in den ersten neun Monaten um 2,4 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen, der operative Gewinn (Ebit) brach allerdings – trotz massiver Steigerungsraten im Paketgeschäft – um 37,4 Prozent auf 81,4 Millionen Euro ein.

Letzteres geht maßgeblich auf das Konto der im April gestarteten Bank99, deren Anlaufkosten (für Filialaufbau, IT, Personal) und Investitionen Post-Chef Georg Pölzl am Freitag mit 37 Millionen Euro angab. Auch signifikante Zusatzkosten für Covid-19-Schutzmaßnahmen führte Pölzl ins Treffen.

Bank99 kostet

Die neue Bank wird die teilstaatliche Post noch weiter belasten, die Rede ist von mehreren Jahren mit je 30 bis 40 Millionen Euro an Investitionen. Inzwischen habe die gelbe Bank bereits 60.000 Kunden, und das neue Geschäft habe sich eingespielt. Konkrete Zielkennzahlen nannte der Post-Chef nicht, ein Vergleich mit dem früheren Bankgeschäft mit der Bawag sei nicht zielführend, da habe die Post nur Provisionen für Finanzdienstleistungen erhalten. 2023 erwartet Pölzl erste positive Ergebnisbeiträge von seiner gelben Postbank.



Weniger Briefe

Insgesamt habe sich der Trend weg vom Papierbrief nicht verändert – trotz Briefwahl bei den Wiener Gemeinderatswahlen. Aber das Paketwachstum sei deutlich angeschoben worden. Während des ersten Lockdowns habe man an Spitzentagen bis zu 800.000 Pakete transportiert, jetzt vor Weihnachten erwarte man eine Million pro Tag. Der Paket- und Logistikumsatz stieg um 32 Prozent oder elf Millionen Euro auf 576,6 Millionen Euro. Die Sparte Brief- und Werbepost habe sich gegenüber dem zweiten Quartal verbessert, über neun Monate betrage der Rückgang aber doch neun Prozent (auf 883 Millionen Euro Umsatz), das sei mehr als in den Vorjahren.

Damit ist klar: Der Gewinnrückgang bei Briefen und Werbung von 22,2 Millionen Euro wurde nicht kompensiert. Der Gewinn (Ebit) im Bereich Logistik gab um zehn Prozent auf 118,7 Millionen Euro nach. Von der türkischen Tochter Aras Kargo, an der die Post inzwischen 80 Prozent hält, kam ein Umsatzbeitrag von 24 Millionen Euro.

Der Ausblick ist angesichts der bevorstehenden Verschärfung des Lockdowns und der Anlaufkosten für die Bank99 verhalten: Man erwartet beim Umsatz ein Plus von gut drei Prozent und einen Gewinn im Brief- und Paketgeschäft von etwa 170 Millionen Euro. (ung, 13.11.2020)