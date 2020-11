Das Pixel 5 soll das letzte Smartphone bleiben, das auch nach dem kommenden Juni noch unlimitierten Speicherplatz auf Google Photos mitbringt. Foto: Proschofsky / STANDARD

Es sind beeindruckende Zahlen, mit denen Google-Photos-Produktleiter David Lieb aufwarten kann: Jede Woche würden 28 Milliarden Fotos und Videos auf die Fotoplattform von Google hochgeladen. In Summe seien hier mittlerweile vier Billionen Dateien zusammengekommen. Ein großer Teil davon wird von Google kostenlos gehostet, immerhin gibt es bisher für alle Nutzer die Möglichkeit Fotos und Videos bis zu gewissen Auflösungen – und mit minimalem Qualitätsverlust – gratis bei Google Photos abzuspeichern.

Umdenken

Am Mittwoch kam dann die angesichts dieser Datenmenge nicht ganz überraschend Kehrtwende: Mit dem 1. Juni 2021 beendet Google dieses Gratisangebot. Zwar soll sich für bestehende Bilder nichts ändern, alles was danach hochgeladen wird, wird aber gegen den Speicherplatz von Google One gerechnet. Hier gibt es wiederum 15 GB gratis, wer mehr benötigt, muss dann eines der Cloud-Storage-Abos bei Google abschließen. Dieser Speicherplatz wird dann aber auch mit Google Drive sowie Gmail geteilt.

Eine Ausnahme von dieser Regel gibt es aber: Für Besitzer aktueller Pixel-Smartphones bleibt der kostenlose Upload in hoher Qualität auch nach dem Juni 2021 erhalten. Damit will Google also wohl einen weiteren Anreiz für die eigenen Geräte schaffen. So zumindest eine erste Interpretation, die nun aber von einer Präzisierung Googles gleich wieder zerstreut wird.

Kein Angebot

Wie Google gegenüber mehreren US-Medien betont, gilt dieses Angebot nämlich wirklich nur für bestehende Smartphones bis zum Pixel 5 hinauf. Kommende Pixel-Geräte sollen hingegen nicht davon profitieren. Vorausgesetzt natürlich, Google besinnt sich bis zur nächsten Hardwaregeneration nicht wieder um, immerhin ist bis dahin noch einige Zeit. Das wirft wiederum die Frage auf, warum man dann überhaupt das Angebot für aktuelle Pixel aufrecht erhält. Die Antwort darauf dürfte recht simpel sein: Google hat diese Geräte schlicht mit dem Versprechen des kostenlosen Uploads in hoher Qualitätsstufe beworben.

Damit fährt Google die Google-Photos-Vorteile für die eigene Hardware übrigens schon zum zweiten Mal zurück. Frühere Pixel-Generationen konnten sogar mit unlimitiertem Cloud Storage für Fotos und Videos in Originalqualität aufwarten. (apo, 13.11.2020)