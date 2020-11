Schlägt alle: Anya Taylor-Joy in "The Queen's Gambit".

Viele von uns leben zwischen Homeoffice und Ausgangssperre. Jene, die sich nach draußen begeben, kommen abends gern zurück in die sichere Zone. Die Wirtshäuser sind geschlossen, Kulturräume gesperrt, von Umarmungen wird dringend abgeraten. Wir machen da mit, denn es geht um Solidarität mit den Menschen, die in Spitälern liegen und arbeiten. Wir wollen, dass die Zahlen wieder runtergehen, und deshalb machen wir einfach das Beste daraus: Wir nützen die Zeit und schauen Serien – spannend, gefühlsbetont, lustig, informativ, es ist alles in Fülle da. DER STANDARD hat Tipps für jedes Bedürfnis und alle Stimmungslagen. Sie suchen ...

Unwiderstehliche Strateginnen

THE QUEEN'S GAMBIT Woran erkennt man eine zukünftige Schachweltmeisterin? Dass die geschenkte Puppe im Mistkübel landet und stattdessen die nächste Partie eingefordert wird. Die männlichen Gegner gehen reihenweise schachmatt. Netflix

THE GREAT Vom "neuen Russland" träumt die junge Kaiserin und plant Erneuerung. Nur leider ist der Gatte strunzdumm und steht dem Ganzen ziemlich im Weg. Also fasst sie einen Entschluss. Hossa! Amazon Prime

THE CROWN Sie ist wieder da. Die Serie um das britische Königshaus geht in die vierte Runde. IRA-Terror, Falklandkrieg und das Drama um Charles und Diana. Und die Queen? Sucht das Glück dieser Erde auf dem Rücken der Pferde. Star der Staffel ist Gillian Anderson als Premierministerin Maggie Thatcher. Ab 15.11. Netflix

Irgendetwas, Hauptsache, es geht um Sex

SEX Im dänischen Fernsehen gibt es eine Woche der Aufklärung. Dafür wurde diese Serie gedreht, in der es zwischen einem jungen Paar im Bett nicht mehr klappt. Die tröstliche Information: Es gibt Alternativen. ARD-Mediathek

SEXUAL HEALING Er will, aber sie nicht – oder umgekehrt? Dr. Laura Berman weiß Rat. Die Sextherapeutin aus Oprah Winfreys Nebenwelt geht erfrischend unvoreingenommen an die Sache. Sky

Gerechtigkeit – man muss aber dafür kämpfen



THE MANDALORIAN Schon richtig, Star Wars-Auskenner haben mehr von dieser Serie. Wer aber ein spannendes Abenteuer mit humorigen und trickreichen Elementen (Mythosaurus, Blechnanny, Werner Herzog, Baby Yoda) sucht, erlebt frohe Stunden. Disney+

THE GOOD LORD BIRD John Brown kämpft im Auftrag seines Gottes gegen die Sklaverei und beweist, dass Fluchen und Bibel einander nicht ausschließen. Ethan Hawke schrieb dieses wuchtige Serienepos, zweifellos Kandidat für die beste Serie des Jahres. Sky

Eine perfekte Literaturverfilmung

NORMAL PEOPLE Marianne liebt Connell, Connell liebt Marianne. Aber so einfach ist das nicht. Die Geschichte einer Liebe und Abhängigkeit erzählte die 29-jährige Sally Rooney 2018 in ihrem Romandebüt. Sky

Sprechende Puppen

THE MUPPETS Was für ein Comeback! Kermit, Piggy, Scooter, Gonzo, der schwedische Koch und Lebenshilfe mit Ru Paul als Stargast der ersten Folge. Genau das, was jetzt notwendig ist. Disney+

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS Beziehungen kommen und gehen, die Kardashians bleiben. So lustig wie die Muppets sind die Mitglieder des Reichenclans zwar nicht, aber ein unterhaltsamer Schlüssellochblick in die Promiplastikwelt geht sich aus. Und nachher ist man klüger: Auch hier tun sich Abgründe auf. Noch ein Vorteil: Mit dieser Sippe können Sie sehr viel Zeit verbringen. 18 (!) Staffeln sind online, 2021 ist das Ende angekündigt. Netflix

Büros, schlimmer als jedes Homeoffice

INDUSTRY Eine Gruppe aufstrebende Jugendlicher versucht den Einstieg im stressigen Bankerbusiness. Stellt sich die Frage: Muss man werden wie sie, um etwas zu werden? Hard life, großartiges Ensemble. Sky

AFTER LIFE Ricky Gervais als trauernder Wutbürger ist ein Erlebnis, aber dazu kommen die großartigen Szenen aus dem absurden Alltag von Lokaljournalisten, Stichwort: Baby-Hitler. Zum Schreien. Netflix

ENLIGHTENED Von der oberen Chefetage bis in den Keller braucht es nur einen Nervenzusammenbruch. Den hat Amy (Laura Dern) hinter sich, und damit ist sie abgeschrieben. Auf die Nerven geht sie allen – und hebelt so das System aus. Sky

Berührende Lovestorys

THIS IS US Man kann es hoffnungslos sentimental nennen, aber auch einfach seelentröstend. Wir entscheiden uns für Letzteres: eine Wärmeflasche in Zeiten nasskalter Corona-Isolation. Sky

Ärzte und Patienten

THE KNICK Am New Yorker Knickerbocker Hospital operierte um die Wende des vorigen Jahrhunderts eine Elitetruppe – allerdings wenig zimperlich im Umgang mit offenen Wunden. Zugegeben, nur für Hartgesottene ein unverstellter Blick auf den OP-Tisch. Sky

CHARITÉ Medizinische Errungenschaften und menschliche Schicksale erzählt diese Serie um das Berliner Traditionsspital. Wie Robert Koch zu seinem Beinamen "Bazillenvater" kam, und welche Rolle der Chirurg Ferdinand Sauerbruch im Nationalsozialismus spielte. ARD Mediathek

Endlose Weiten, unbekannte Welten

EXPEDITION ARKTIS Im September 2019 macht sich der deutsche Eisbrecher Polarstern auf den Weg zum Nordpol. An Bord befinden sich die besten Wissenschafterinnen und Wissenschafter ihrer Generation und ein Filmteam, das fantastische Bilder einer bedrohten Eiswelt direkt ins Wohnzimmer liefert. 16.11. ARD und ARD-Mediathek

INSIDE Deanna Marsigliese ist Chefdesignerin bei Pixar und an sich schon eine Erscheinung. Wie eine Fremdenführerin leitet sie durch das Reich des Superstudios. Sie werden an Ihren Lippen hängen. Garantiert. Disney+

Eine Serie, bei der man sich

bis zum End' nicht auskennt

DARK Was ist Zeit? In diesem finsteren Thrillerhorrormysterystück so ziemlich alles, und damit fängt die Verwirrung erst an. Wer hier den Überblick bewahrt, trete hervor. Netflix

Hausen Dass das Böse in einem Plattenbau wohnt, wird wohl niemanden groß verwundern. Wie sehr sich Menschen in einem solchen Umfeld verändern, ist der blanke Horror. Diese Serie ist so düster, dass man Charly Hübner erst in der zweiten Folge erkennt. Selbiges gilt für den Plot. Komplex. Sky

Sportarten, die man so

selbst lieber nicht ausüben sollte

HEIMSPIEL Kennen Sie Kok-boru? Es handelt sich dabei um einen in Kirgistan beliebten Reitsport, bei dem eine tote Ziege im Galopp vom Boden aufgeschnappt und in einen kaminartigen Stein eingeworfen werden muss. Bis zu 1000 Reiter verfolgen dieses Ziel. John Wayne schaut dagegen arm aus. Netflix

THE LAST DANCE Wie tickt Michael Jordan? Der beste Basketballspieler aller Zeiten liebte den Sport wie kein Zweiter, er lebte ihn. Ex-trem in jeder Hinsicht. Netflix

Investigative Dokumentation

IMMIGRATION NATION Das ist eine schreckliche Serie, und sie ist wichtig. Sie zeigt das Elend der US-amerikanischen Abschiebepolitik: Kleinkinder, die an der mexikanischen Grenze von ihren Eltern getrennt werden, eine Kinderleiche am Rio Grande, überfüllte Flüchtlingscamps in der Grenzstadt Ciudad Juárez. USA 2020. Willkommen Joe Biden, es gibt viel zu tun. Netflix

Politische Verschwörungen

TEHRAN Moshe Zonder hat mit Fauda eine der besten Serien über den Nahostkonflikt geschrieben. In Tehran schickt er eine junge Hackerin auf Undercover-Mission in den Iran. Spionage zum Bingen. Apple TV+

Kinder mit einem Plan

KIPO UND DIE WELT DER WUNDERMONSTER Die Erde in 200 Jahren: ein wilder Ort. Nur unten ist es schön und friedlich. Von dort kommt das Mädchen Kipo, dorthin will sie zurück, ihre Freunde Wolfi und Mandu helfen beim Suchen. Anime mit Spitzenstory. Netflix

THE BABYSITTER’s CLUB Was machen vier junge Ladys, wenn sie ein Geschäft mit Kinderbetreuung aufziehen wollen? Sie versorgen sich mit Süßigkeiten und gründen einen Arbeitskreis. Gut so, denn Mary-Anne, Stacey und Claudia sind die derzeit mit Abstand unterhaltsamste Teeniebande weit und breit. Netflix

Krimis für eine

schlaflose Nacht (mindestens)

THE FALL Detective Superintendent Gibson jagt in Belfast einen Serienkiller und stößt in eine Mördergrube genannt Mann-Frau-Beziehung. Netflix

DEXTER Showtime verspricht zehn neue Folgen mit dem kühnen Killer. Dass sich Serienfernsehen jetzt schon selbst verwertet, ist zwar ein Armutszeugnis. Aber im Fall von Dexter Morgan geht das okay. Sky

Heile Welt, Glück und Problemlöser

DER BERGDOKTOR Wenn es ganz wehtut, macht’s der Alpenmediziner wieder gut. Über Wirkungen und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ORF (Doris Priesching, 17.11.2020)

