"Vulkanier können nicht lügen": Commander Spock (Zachary Quinto, re.) fordert mit seiner Geradlinigkeit in "Star Trek Into Darkness" nicht nur Lieutenant Uhura (Zoe Saldana) heraus. – ProSieben, 20.15 Uhr. Foto: Paramount Pictures

17.15 REPORTAGE

Arte Reportage: Philippinen und Russland Seit acht Monaten leben 106 Millionen Philippiner in einem der längsten und striktesten Lockdowns weltweit. Die Regierung unter Rodrigo Duterte setzt auch in der Pandemie auf Abschreckung und Angst. Außerdem Thema: die Raubfischer aus Nordkorea. Bis 18.10, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Star Trek Into Darkness (USA 2013, J. J. Abrams) J. J. Abrams fokussiert im zweiten Teil seines Star Trek-Reboots klugerweise weiterhin auf die gegensätzlichen Charaktere Kirk und Spock und steigert gleichzeitig den Materialeinsatz. Als genetisch hochgezüchteter Superbösewicht lehrt uns Benedict Cumberbatch das Fürchten. Bis 23.00, ProSieben

20.15 DOKUMENTATION

Das Auge Afrikas – Der Filmpionier Hans Schomburgk (D 2019, Anna Schmidt) Der gebürtige Hamburger Hans Schomburgk bereiste ab 1898 fast 60 Jahre lang Afrika und war der erste Deutsche, der mit Naturdokumentationen ein Millionenpublikum in die Kinos lockte. Vom kolonialen Großwildjäger wandelte sich der Entdecker, Autor und Filmpionier schließlich zum bekennenden Tierschützer. Bis 21.45, Arte

20.15 BAYERN-KRIMI

Schweinskopf al dente (D 2016, Ed Herzog) Der dritte Eberhofer-Krimi nach dem Bestseller von Rita Falk: Sebastian Bezzel im Einsatz als Provinzpolizist nicht nur im Kaff Niederkaltenkirchen, sondern auch am Gardasee. Für Unruhe sorgt Gregor Bloéb. Bis 21.50, ORF 1

20.15 BÜHNE

Der Mensch erscheint im Holozän Alexander Giesche inszenierte Max Frischs Spätwerk als Visual Poem unter dem Vorzeichen des Klimawandels. Dafür gab es im Rahmen des Berliner Theatertreffens 2020 den 3sat-Preis. Bis 22.00, 3sat

21.45 DOKUMENTATION

Das Toiletten-Tabu (F 2019, Thierry Berrod) Während reiche Länder beim Gang aufs Klo literweise Wasser beim Hinunterspülen verschwenden, hat ein Drittel der Weltbevölkerung keinen Zugang zu Toiletten. Die Wasserspültoilette wurde im 18. Jahrhundert von den Europäern erfunden und seitdem nicht mehr verändert. Wie könnte die Toilette der Zukunft aussehen? Bis 22.40, Arte

21.55 NACHRICHTEN

ZiB 2 Spezial Corona-Lockdown: Thema sind die neuen Maßnahmen der Regierung, die zu einer Entschärfung der Lage führen sollen. Bis 22.20, ORF 2

23.30 VIETNAM-TRIP

Apocalypse Now Redux (USA 1979/2001, Francis Ford Coppola) Captain Willard (Martin Sheen) soll den offenbar wahnsinnig gewordenen, megalomanen Colonel Kurtz (Marlon Brando) in seinem Dschungelversteck aufspüren und töten. Der Sonderauftrag zur Zeit des Vietnamkriegs wird bei Francis Ford Coppola zu einer von Joseph Conrad inspirierten Reise ins Herz der Finsternis. 2001 reicherte Coppola seine üppige Phantasmagorie für eine Redux-Version um weitere, ursprünglich rausgeschnittene Bilder an, die den rauschhaften Charakter des faszinierenden Filmungetüms noch verstärken. Bis 2.40, RBB

0.30 KURZFILME

Kurzschluss – Das Magazin Arte stellt seine aktuelle Kurzfilmauswahl unter das Motto "Die Blicke der anderen". Mit dabei: Marshall Currys heuer mit einem Oscar ausgezeichneter Kurzfilm Das Fenstergegenüber über eine junge Mutter. Bis 1.15, Arte

1.35 TRAGIKOMÖDIE

Das Appartement (The Apartment, USA 1960, Billy Wilder) Der New Yorker Versicherungsangestellte "Bud" Baxter (Jack Lemmon) vermietet seine Singlewohnung einigen Vorgesetzten als Liebesnest, um in der Hackordnung nach oben zu klettern. Ein Vorhaben, das nach hinten losgeht, als er sich ausgerechnet in die aktuelle Freundin (Shirley MacLaine) seines Chefs verliebt. Ein bitterböser Höhepunkt unter den Komödienmeisterwerken Billy Wilders. Bis 3.35, SWR