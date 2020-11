Die 99ers jubeln weiter. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Die Graz 99ers haben ihre Tabellenführung in der länderübergreifenden Eishockey-Liga (ICE) am Freitag mit einem 5:4-(2:2,1:0,2:2)-Heimsieg gegen die Bratislava Capitals ausgebaut. Nach dem Erfolg in dem Spiel der 8. Runde liegen die Steirer vier Punkte vor den Vienna Capitals, wobei die Wiener zwei Partien weniger ausgetragen haben. Für Graz war es der zweite Sieg im zweiten Spiel nach einer 15-tägigen Corona-Pause, davor hatte es ein Heim-4:2 gegen den VSV gegeben.

Der volle Erfolg gegen Bratislava war hart erkämpft. Die Gäste waren nach drei Minuten mit 2:0 in Front gelegen, der Ausgleich aber bereits nach sieben Minuten geschafft. Eine Sekunde vor der zweiten Drittelpause glückte Parker Mackay mit dem zweiten zweier Powerplay-Treffer der Grazer das 3:2. Nach Bratislavas Ausgleich zum 3:3 (43.) trafen Dominik Grafenthin (45.) und Mackay (54.) entscheidend zum sechsten 99ers-Sieg en suite, der Anschlusstreffer der Slowaken kam zu spät (59.).

Neuer Spielplan

Nur gut eine Woche nach einer Neuansetzung des Spielplans in der ICE Hockey League ist dieser am Freitag wieder durcheinandergewirbelt worden. Das aufgrund der Coronavirus-Pandemie erneute Update umfasst Verschiebungen von gleich 34 Spielen. Es wurden Reisemöglichkeiten und logistische Aufwände neu evaluiert und berücksichtigt. Integriert wurde auch, dass die Halle in Bratislava – entstanden durch Spielverschiebungen in der slowakischen Liga – nicht zur Verfügung steht.

Immerhin bleibt der Spielplan am Wochenende und auch noch bis Dienstag unverändert, doch schon am Mittwoch gibt es eine Änderung. Betroffen davon ist die geplante Rückkehr Salzburgs in den Spielbetrieb. Die Salzburger hätten am Mittwoch beim KAC gastieren und am Freitag Bozen empfangen sollen, werden nun aber erst am Sonntag nächster Woche beim KAC in Aktion treten. Seit vergangenen Sonntag ist Salzburgs neuer Stürmer Jack Skille bei der Mannschaft und einsatzbereit. (APA, 13.11.2020)