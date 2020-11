Ausgehuht. Foto: AFP/KISBENEDEK

Nach der verpassten Qualifikation für die Fußball-EM ist der Trainer der isländischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Schwede Erik Hamren sagte am Samstag bei einer Pressekonferenz, es sei immer sein Ziel gewesen, die Mannschaft zur EM zu bringen und dann jemand anderen übernehmen zu lassen. Das sei nicht gelungen. Im März beginnt die WM-Qualifikation. "Dann ist es meiner Meinung nach besser, dass jemand anderer übernimmt und Island zur WM führt", so Hamren.

Island hatte mit einer 1:2-Niederlage gegen Ungarn den Einzug in die EM 2021 verpasst. Die letzten beiden Spiele unter seiner Führung sind die Nations-League-Begegnungen gegen Dänemark an diesem Sonntag und England am Mittwoch.

Erfolg

Der 63-jährige Hamren hatte vor zwei Jahren den Trainerposten von Heimir Hallgrimsson übernommen. Das erste und bisher letzte Mal gelang der isländischen Nationalmannschaft die Teilnahme an der EM 2016, wo sie bis ins Viertelfinale kam. Damals unter dem schwedischen Trainer Lars Lagerbäck, der jetzt die norwegische Nationalelf trainiert. 2018 feierten die Isländer ihr WM-Debüt. (APA, 14.11.2020)