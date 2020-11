Der Kanzler ruft zu drastischer Kontaktreduktion auf. Die aktuelle Lage in Österreich sei "dramatisch". In den kommenden drei Wochen müsse die Reproduktionszahl stark gedrückt werden

Kanzler Sebastian Kurz verkündete Samstagnachmittag den harten Lockdown. Foto: EPA /CHRISTIAN BRUNA

Wien – Am kommenden Dienstag startet der zweite harte Lockdown. Der sogenannte Lockdown liegt hat nach zehn bis 14 Tagen nicht die erhoffte Wirkung erzielt, die Neuinfektionen sind nicht "im entsprechenden Ausmaß" gesunken, sagte am Samstagnachmittag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Das mache nun "weitere Verschärfung nötig". Bei mehr als 7.000 Neuinfektionen pro Tag ginge es schlicht nicht mehr anders. In manchen Bundesländern – etwa Kärnten – verzeichne man sogar weiterhin ein exponentielles Wachstum.

"Insgesamt haben wir damit eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 550. Der Zielwert ist 50. Das ist mehr als zehn Mal so hoch wie gut wäre", erklärte Kurz.

77 Prozent nicht zuordenbar

Es gebe weiterhin diejenigen, die der Meinung wären, dass es im Handel oder in der Schule nicht zu Ansteckungen komme. Dem entgegnete der Kanzler: 77 Prozent der Neuinfektionen könnten nicht mehr zurückverfolgt werden. Und: Selbst wenn die Zahlen jetzt zu sinken beginnen würden, dann würden sie dies "viel zu langsam" tun. Bei dem aktuellen Lockdown light dauere es einfach viel zu lange, bis Österreich wieder an einem ausreichend niedrigem Niveau an Neuinfektionen ankommt und "wir wieder hochfahren können".

Bis inklusive 6. Dezember werde deswegen der "harte Lockdown" gelten. Neben der Gastronomie wird ab Dienstag auch der Handel geschlossen und körpernahe Dienstleistungen untersagt – ausgenommen bleibt die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs. Auch die Pflichtschulen stellen mit diesem Tag auf Fernunterricht um. Sowohl in den Kindergärten als auch in den Schulen besteht die Möglichkeit zur Betreuung. Auf Homeoffice soll überall dort umgestellt werden, wo es möglich ist.

Keine Treffen

Die aktuell ab 20 Uhr geltenden Ausgangsbeschränkungen werden ab Dienstag auf den ganzen Tag ausgedehnt. Das Haus darf dann nur aufgrund der Ausnahmen verlassen werden. "Meine eindringliche Bitte ist", sagte Kurz: "Treffen sie niemanden."

So solle man die Freizeit ausschließlich mit jenen Personen, mit denen man in einem gemeinsamen Haushalt lebt, verbringen. Wenn man alleine wohnt, dann solle man sich nur mit einer einzigen einer Person treffen. Die Lage sei "drastisch", sagte der Kanzler.

Reisefreiheit im Rahmen der Beschränkungen

Die Reisefreiheit innerhalb Österreichs bleibe natürlich gewährt – schließlich müssten viele auch beruflich reisen. Aber nur innerhalb der Ausnahmen der Ausgangsbeschränkungen, sagte Kurz. Wenn die Maßnahmen in Österreich greifen, dann müsse man sich die Entwicklung in den Nachbarländern weiter ansehen. Derzeit herrsche eine ähnliche Situation mit Lockdowns oder lockdownähnlichen Zuständen. "Die Lage in den Ländern rund um Österreich ist eine sehr ähnliche wie bei uns, wenn es eine Verschlechterung gibt, dann wird man das neu betrachten müssen", sagte Kurz. Die Grenzkontrollen gegenüber Ungarn und Slowenien bleiben aufrecht.

"Es zipft jeden an, sich an die Maßnahmen zu halten", erklärte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Aber es ist jetzt seien diese dringend notwendig: "Es geht darum den Weg in ein normales gesellschaftliches Leben zu finden." Die Polizei werde der Bevölkerung bei diesem Weg "an der Seite gehen". Werde das Gespräch suchen, aber auch durchgreifen, so der Innenminister.

Weihnachten retten

Es brauche nun diese radikale Kontaktreduktion, betonte Kurz: "Nur so können wir das Weihnachtsfest und die Vorweihnachtszeit retten". Der harte Lockdown sei das einzige Mittel, mit dem es schon einmal gelungen sei, die Ansteckungszahlen zu reduzieren.

"Wir haben in Österreich den ersten Teil der Pandemie gut bewältigt", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Nach dem Lockdown habe man fünf Monate einen relativ angenehmen Alltag herstellen können. Nun sei aber die befürchtete zweite Welle im Herbst eskaliert. "Die zweite Welle ist gewaltiger und dynamischer als die erste Welle im Frühling." Damals habe Österreich mit dem harten Lockdown über sechs Wochen die Neuinfektionen stark gedrückt, betonte Anschober. Nun müsse man das in den kommenden rund drei Wochen schaffen. Ziel sei es, die effektive Reproduktionszahl unter 0,9 zu drücken. Das heißt, dass jeder Infizierte weniger als 0,9 Personen ansteckt.

Verlängerung nicht ausgeschlossen

Ob der Lockdown verlängert wird, sollte dieses Ziel nicht erreicht werden? "Nur dann, wenn der Reproduktionsfaktor deutlich unter eins ist, haben wir die mittelfristige Situation, dass das Absenken der Neuinfektionen gelingt.", sagte Anschober. So schlimm das Instrument sei, so wirksam sei es aber auch, gab sich der Gesundheitsminister zuversichtlich.

"Auch uns ist bewusst, dass das eine Zumutung ist. Aber wir bekommen was dafür. Mit unserem, mit ihrem Verhalten, können Leben gerettet werden", betonte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Das von den Familienmitgliedern, Nachbarn, Freunden, aber auch das eigene. Die Situation in unseren Spitälern sei "besorgniserregend". Denn: "Nicht alle müssen an Covid erkranken, aber alle können ein lebensrettendes Intensivbett brauchen." Etwa durch einen Unfall, sagte der Vizekanzler. (ook, 14.11.2020)