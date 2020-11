Ab Dienstag stellen alle Schulen auf Distance Learning um. Betreuung sowie pädagogische Unterstützung in Kleingruppen soll es weiterhin geben. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Nach den Oberstufen stellen ab Dienstag auch die restlichen Schulen auf Distance Learning um. Das sieht eine der APA und dem STANDARD vorliegende Punktation des Bildungsministeriums vor. Kindergärten bleiben dagegen normal geöffnet. An den Schulen soll es Betreuung sowie pädagogische Unterstützung in Kleingruppen geben. Der Präsenzunterricht für alle Schulen soll dann am 7. Dezember wieder aufgenommen werden – auch in den Oberstufen.

Am Montag steht noch ein normaler Schultag auf dem Programm. An diesem Tag sollen die Schüler mit Lern- und Arbeitspaketen für die kommenden drei Wochen versorgt werden. Außerdem wird erhoben, wer voraussichtlich Betreuung und pädagogische Unterstützung am Standort nutzen will.

Betreuung und Lernstationen

In den drei Wochen wird es an den Schulen einerseits Betreuung geben, andererseits werden auch "Lernstationen" eingerichtet. An diesen können im Rahmen von Kleingruppen mit pädagogischer Unterstützung Aufgaben durchgeführt werden. Sowohl dieses Angebot als auch die Betreuung können auch nur stundenweise in Anspruch genommen werden.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) betont deshalb: "Die Schulen sind nicht zu". Oben erwähnte Angebote stünden grundsätzlich allen Eltern in Not zur Verfügung. Es werde nicht unterschieden, ob die Eltern in systemkritischen Berufen beschäftigt seien oder nicht. Kinder, die daheim keinen Arbeitsplatz oder keinen Internetanschluss haben, sollen ebenfalls in die Schule kommen, "damit die Bildungsschere nicht weiter auseinandergeht".

Auch Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) betonte bei einer Pressekonferenz, dass Schulen und Kindergärten offen bleiben und die Kinderbetreuung immer sichergestellt sein werde. Wenn es in einer Betreuungseinrichtung dennoch zu positiven Fällen komme und dadurch zur Schließung oder die Kinder wegen einer Quarantäne nachhause geschickt werden, dann erhalten Eltern bis zu vier Wochen Sonderbetreuungsurlaub, betonte die Ministerin.

Grundsätzlich soll während des Distance Learning in allen Fächern und Schulstufen nur das bisher Gelernte vertieft werden. Sofern "pädagogisch vertretbar und machbar", können aber auch neue Inhalte vermittelt werden. Die Entscheidung darüber liegt bei den Lehrern.

Schularbeiten größtenteils verschoben

In diesem Zeitraum geplante Schularbeiten werden verschoben – können sie etwa wegen der Kollision mit anderen geplanten Schularbeiten bis zum Ende des Semesters nicht mehr durchgeführt werden, dürfen sie abgesagt werden, wenn auch anders eine Note gegeben werden kann (etwa durch die Beurteilung der Mitarbeit). "Weitere schriftliche Leistungsfeststellungen" wie etwa Tests sollen nur dann stattfinden, wenn eine solche Beurteilung nicht möglich ist. An Abschlussklassen in der Oberstufe soll eine Absage von Schularbeiten möglichst vermieden werden.

Förderprogramme in Ferien

Zur Abfederung der Folgen werden in den Weihnachts-, Semester- und Osterferien Förderprogramme vor allem für Schüler mit hohen Lerndefiziten aufgelegt. Die Sommerschule 2021 soll außerdem erweitert werden. Ausgeweitet wird auch das Angebot an Förderunterricht – zum Teil in freiwilliger, aber auch in verpflichtender Form.

Neben den bisher ausgegebenen rund 11.000 Laptops und Tablets will das Bildungsministerium noch zusätzliche Geräte anschaffen. Genutzt werden sollen etwa das Portal Digitale Schule (PoDS), das Serviceportal Distance Learning, Digi4school oder die Online-Eduthek des Bildungsministeriums und das von ihm betriebene Portal Edutube.

Kein Infektionstreiber

Weshalb man sich trotz vieler Gegenstimmen für die Fernlehre entschieden habe? Obwohl Bildung ein wichtiges gesellschaftliches Gut ist, müsse man aktuell "zur Kenntnis nehmen, dass es ein übergeordnetes Prinzip gibt", betonte Faßmann. Es gelte nun die Gesundheit zu schützen. "Die Schulen werden als letztes geschlossen und mit dem Handel als erstes wieder geöffnet", versicherte Faßmann. Und: "Die Schulen sind keine Treiber der Infektion, sie sind aber auch nicht frei davon", sagte Faßmann.

Man werde die neue Zeit des Distance-Learnings besser im Griff haben als im Frühjahr, ist sich der Minister sicher. Bis inklusive 6. Dezember ist die Fernlehre angesetzt. Danach sollen auch die Oberstufen wieder zurück an die Schulstandorte kommen. Dann werde man Maßnahmen setzen, die zu geringen Infektionen beitragen. (APA, red, 14.11.2020)