Andreas W. wurde beim Terroranschlag angeschossen, in "Wien heute" schilderte er die dramatischen Minuten. Den Täter möchte er als "kleines Würstchen" in Erinnerung behalten

Der Attentäter tötete vier Menschen. Foto: imago images/Viennareport

Wien – Das zerschossene Federpenal wird Andreas W. wohl noch öfter herausholen. Es erinnert ihn daran, wie knapp er am Abend des 2. November in der Wiener Innenstadt mit dem Leben davon kam. Denn weitere Kugeln des Wiener Terrorattentäters streiften seinen Kopf und versachten eine Fleischwunde an seinem Knie. Samstagabend erzählte er in der ORF-Sendung "Wien heute" noch einmal das Erlebte.



Andreas W. war im Ausgehviertel "Bermuda-Dreieck", um am letzten Abend vor der Corona-bedingten Sperrstunde von Lokalen noch einmal ein Bier im Gastgarten zu trinken. "Gegen 20 Uhr haben wir gehört, wie jemand, 'heast, du Oaschloch' oder etwas Ähnliches gebrüllt hat." Danach fünf, sechs Knaller, sehr dumpf. Nicht zu vergleichen mit Schüssen aus einem Sturmgewehr, wie man sie vom Schießen beim Bundesheer kenne. Unmittelbar danach sei der bewaffnete Täter ums Eck gebogen und habe weitergeschossen.

ORF

Täter "ein kleines Würstchen"



Andreas W. gelang es trotz Verletzungen ins Lokal zu flüchten, wo der Kellner den Vorratskeller aufgesperrt habe. Viele Menschen seien dorthin gerannt. Unten seien dann viele kollabiert. Aber es hätten auch viele geholfen, "es gab 100 Helden an diesem Abend", so W.

Was er für den von der Polizei erschossenen Täter empfinde? Darauf hat W. noch keine endgültige Antwort. Die Polizei habe ihm angeboten, ein Bild der Leiche zu sehen. Was er aber abgelehnt habe. Später bekam er ein früheres Foto des Attentäters zu sehen, aus dem Akt, als dieser wegen Jihadismus verurteilt worden war. Auf dem Foto habe der 20-jährige Islamist wie "ein kleines Würstchen" ausgesehen. So möchte ihn Andreas W. auch in Erinnerung halten.



Der Umstand, dass Ermittlungsfehler eine frühere Verhaftung des Attentäters verhindert haben könnten, macht das Opfer, das nur durch Glück überlebte, fassungslos. Dennoch möchte Andreas W., sobald der Lockdown vorbei ist, wieder in die Innenstadt auf ein Bier. "Ich lass mir mein Lieblingslokal nicht wegnehmen." (simo, 14.11.2020)