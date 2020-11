Tagesüberblick Coronavirus

Kurz kündigt Massentests wie in Slowakei am Ende des Lockdowns an, 5.665 Corona-Fälle am Sonntag

Am Montag ist der letzte Schultag mit normaler Präsenz in Österreich. Die Zahl der Intensivpatienten stieg auf 599 – das sind 30 Prozent mehr als in der Vorwoche