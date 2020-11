Das Aus bei "Dancing Stars" kam am Freitagabend für Norbert Oberhauser und seine Partnerin Catharina Malek. Foto: ORF/Hans Leitner

Wien – Für den Moderator Norbert Oberhauser und seine Partnerin Catharina Malek kam am Freitagabend das Aus bei den ORF-"Dancing Stars". Bei der Präsentation der Choreografien im Hauptabendprogramm auf ORF 1 waren durchschnittlich 848.000 Seher dabei, was einem Marktanteil von 24 Prozent entspricht. "Die Entscheidung" sahen dann im Schnitt noch 727.000 Zuschauer (25 Prozent Marktanteil), gab der ORF an Samstag in einer Aussendung bekannt.

"Es hört sich ein bisschen verrückt an, aber ich fühle mich heute wie ein Sieger", meinte Oberhauser. Die nächste Show steigt am kommenden Freitag (20. November) um 20.15 mit den vier verbleibenden Tanzpaaren Michi Kirchgasser und Vadim Garbuzov, Cesár Sampson und Conny Kreuter, Silvia Schneider und Danilo Campisi sowie Natalia Ushakova und Dimitar Stefanin. (APA, 15.11.2020)