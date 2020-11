Sabalenka fixierte den dritten Titel auf der WTA-Tour 2020. Foto: APA/BARBARA GINDL

Linz – Aryna Sabalenka heißt die Siegerin des Upper Austria Ladies in Linz. Die 22-jährige Weißrussin und Topfavoritin beim größten Damen-Tennisturnier Österreichs setzte sich am Sonntag im Endspiel des mit 225.500 Dollar dotierten Events gegen die Belgierin Elise Mertens mit 7:5, 6:2 durch. Sabalenka ist damit auch die letzte Siegerin der wegen der Coronakrise stark beeinträchtigten WTA-Saison 2020.

Sabalenka hatte sich schon zuvor die Rückkehr in die Top Ten gesichert und dafür gesorgt, dass Serena Williams (bisher 10.) nicht in diesem Kreis überwintern kann. Sabalenka freute sich über den dritten Titel nach Doha und Ostrava in diesem Jahr bzw. ihren insgesamt achten Siegerscheck auf der WTA-Tour im Einzel. Sabalenka erhält 280 WTA-Zähler und 20.161 US-Dollar, Mertens 180 bzw. 11.290. (APA, 15.11.2020)