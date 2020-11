Nordmazedonien im Flow. Foto: REUTERS/Ognen Teofilovski

Skopje – Nordmazedonien hat drei Tage nach dem fixierten Fußball-EM-Ticket neuerlich jubeln dürfen. Österreichs EM-Auftaktgegner feierte in der Nations League in Skopje am Sonntag einen verdienten 2:1-Sieg gegen Estland und liegt weiter an der Spitze der Gruppe 2 der Liga C. Kapitän Ivan Trickovski (29.) leitete den Sieg vor der Pause ein. Nach dem Ausgleich des estnischen Stürmers Rauno Sappinen (52.) sicherte "Joker" Vlatko Stojanovski (68.) den Hausherren per Kopf die drei Punkte.

Am Donnerstag hatten sich die Nordmazedonier mit einem 1:0-Erfolg im Play-off-Finale gegen Georgien in Tiflis erstmals für die EM und damit ein Großturnier qualifiziert. Goldtorschütze war dabei Altstar Goran Pandev, der diesmal nicht eingesetzt wurde. (APA, 15.11.2020)

Nations League-Ergebnisse – 5. Runde

Liga A/Gruppe 1

18:00 Niederlande – Bosnien-Herzegowina

20:45 Italien – Polen

Liga A/Gruppe 2

20:45 Belgien – England

20:45 Dänemark – Island

Liga B/Gruppe 1

20:45 Österreich – Nordirland (live auf ORF 1)

20:45 Rumänien – Norwegen

Liga B/Gruppe 2

Slowakei – Schottland 1:0 (1:0) Tor: Gregus (32.)



20:45 Tschechien – Israel

Liga B/Gruppe 3

18:00 Türkei – Russland

20:45 Ungarn – Serbien

Liga B/Gruppe 4

18:00 Wales – Irland

18:00 Bulgarien – Finnland

Liga C/Gruppe 2

Nordmazedonien – Estland 2:1 (1:0) Tore: Trickovski (29.), Stojanovski (68.) bzw. Sappinen (52.)

18:00 Georgien – Armenien

Liga C/Gruppe 3

20:45 Moldau – Griechenland

20:45 Slowenien – Kosovo

Liga C/Gruppe 4

18:00 Weißrussland – Litauen

18:00 Albanien – Kasachstan