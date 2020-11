Dreisatzsieg bei Neuauflage des Vorjahresfinales gegen den griechischen Titelverteidiger in London

Thiem gewinnt eine hochklassige Partie. Foto: AP/John Walton

London – London – Vermutlich war der Stuhlschiedsrichter, eine der wenigen Personen, die bei den ATP Finals live zusehen dürfen, restlos begeistert. Natürlich neutral begeistert. Dominic Thiem und der 22-jährige Stefanos Tsitsipas schenkten einander in der leeren Londoner O2-Arena nichts, zeigten am Sonntag beim Saisonfinale Tennis vom Feisten. Österreichs Sportler des Jahres siegte in 2:17 Stunden 7:6 (5), 4:6, 6:3.

2019, da war Corona nirgendwo, bestritten die beiden das Finale, der Grieche gewann es vor 17.000 Fans im Tiebreak des dritten Satzes. Diesmal war es der Auftakt, also nichts Endgültiges, das erste Spiel in der Gruppe "London 2020".

Thiem ist ja davon ausgegangen, "dass alle in Form sind". Er war es jedenfalls. Im ersten Satz hatte der 27-Jährige drei Breakchancen, er ließ sie aus, triumphierte nach 57 Minuten halt im Tiebreak. Tsitsipas blieb dran, schnappte Thiem das Service weg, servierte zum 6:4 aus. Mental hat ihm das wenig genützt, denn der Niederösterreicher war überhaupt nicht deprimiert, seine Schläge hatten Wucht und Präzision, er fand die richtigen Lösungen. In Punkten endete die Partie 101:96.

Anschließend spielte Rafael Nadal gegen Andrej Rublew. Am Dienstag setzt Thiem gegen den Sieger fort.

Am Montag ist die Gruppe "Tokio 1970" dran. Novak Djokovic trifft auf den argentinischen Debütanten Diego Schwartzman, Alexander Zverev misst sich mit Daniil Medwedew. Evergreen Jürgen Melzer und sein französischer Doppelpartner Edouard Roger-Vasselin starten (nicht vor 19 Uhr) in der Gruppe "Bob Bryan" gleich gegen die topgesetzten US-Open-Sieger Mate Pavic / Bruno Soares (CRO/BRA). Mit dem Auftritt in London, dem dritten nach 2010 und 2011, hat der 39-jährige Melzer seien letztes großes Karriereziel erreicht.

Ab Februar 2021 wechselt der Niederösterreicher ja die Seiten und wird vom Aktiven zum sportlichen Leiter im österreichischen Tennisverband. (red, 15.11.2020)

ATP Finals London (5,7 Mio. Dollar, Hart) – Einzel – Gruppe "London 2020":

Dominic Thiem (AUT-3) – Stefanos Tsitsipas (GRE-6) 7:6(5), 4:6, 6:3

nicht vor 21.00 Uhr:

Rafael Nadal (ESP-2) – Andrej Rublew (RUS-7)