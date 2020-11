Lange Schlangen vor den Geschäften in belebten Einkaufsstraßen oder Shoppingzentren haben am Samstag wohl nicht dazu beigetragen, das Infektionsgeschehen zu beruhigen. Auf Kritik stößt, dass viele Händler den Andrang mit umfassenden Rabatten noch verschärft haben dürften. Am Montag ist mit keiner Beruhigung zu rechnen, werben doch zahlreiche Einzelhändler – darunter Kika und Lutz – mit besonderen Ermäßigungen.

Mit 50-Prozent-Rabatten besonders reges Kundeninteresse geweckt hat Humanic. In sozialen Foren gingen die Wogen deshalb hoch. Man wollte Kunden vor dem Lockdown noch eine Freude bereiten, anstatt auf der Winterware sitzenzubleiben, teilte der Konzern via Facebook mit und wünschte "Stay positive".

Der Ausspruch "Stay positive" kam nicht bei allen gut an.

Das kam nicht besonders gut an, Nutzer warfen der zur Leder&Schuh-Gruppe zählenden Kette Fahrlässigkeit vor. Humanic möge einen Teil der Einnahmen für die Rehabilitation der Angestellten, Beatmungsgeräte und Beerdigungen spenden, empörte sich eine Userin. Sie wies überdies darauf hin, dass der Ausspruch "stay positive" auch eher suboptimal gewählt worden sei. "Unnötige Aktion", befand ein anderer Nutzer, der überdies findet, dass die Reaktion von Humanic die Sache nur noch schlimmer gemacht habe. (red, 15.11.2020)