Tagesüberblick Coronavirus

Lockdown passiert Hürde im Nationalrat, Opposition stimmte dagegen – 5.665 Corona-Fälle am Sonntag

Kurz kündigt Massentests wie in Slowakei am Ende des Lockdowns an. Am Montag ist der letzte Schultag mit normaler Präsenz in Österreich