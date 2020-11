Kairo – Der syrische Außenminister Walid al-Muallem ist in der Nacht auf Montag im Alter von 79 Jahren gestorben. Das meldet das staatliche Fernsehen. Vorerst waren keine Details zu den Umständen seines Todes bekannt, allerdings habe er in den vergangenen Jahren an Herzproblemen gelitten.

Walim al-Muallem vor der Uno in New York Foto: AP/DeCrow

Aus Regierungskreisen war zu erfahren, dass Muallems Stellvertreter Faisal Mekdad das Amt übernehmen werde. Muallem war seit 2006 Außenminister. Seit acht Jahren war er zudem stellvertretender Regierungschef. Elf Jahre lang war er zwischen 1990 und 2000 Botschafter Syriens in den USA. (red, APA, Reuters, 16.11.2020)