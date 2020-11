Klein aber ohweh: Das iPhone 12 Mini. Grafik: Apple

Bei den Testern ist das iPhone 12 Mini hervorragend angekommen: Ein High-End-Smartphone in einem dermaßen kompakten Formfaktor, das ist heutzutage eine absolute Ausnahme. Von den ersten Käufern sind hingegen nicht alle so begeistert, und das liegt an einem schweren Problem, das jetzt offenbar wird.

Touchscreen

Wie aus zahlreichen Beschwerden in den Apple-Supportforen oder auch bei Reddit hervorgeht, kämpfen manche iPhone 12 Mini Nutzer mit Touchscreen-Problemen. Konkret haben sie Probleme damit, dass der Lockscreen nicht richtig reagiert. Infolge gibt es nicht nur Schwierigkeiten beim Entsperren, auch das Aktivieren der Taschenlampe oder der Kamera funktionieren richtig.

Die genaue Ursache des Problems ist derzeit noch unbekannt, auffällig ist aber, dass vor allem Nutzer von diesem Fehlverhalten berichten, die entweder eine Hülle oder eine Schutzfolie für ihr Smartphone verwenden. Offenbar dürfte der Touchscreen des iPhone 12 Mini also mit dieser Kombination Probleme haben.

Abwarten

Eine offizielle Reaktion von Seiten Apples gibt es bislang noch nicht. Insofern gilt es auch abzuwarten, welche Empfehlungen das Unternehmen in dieser Hinsicht abgibt. Also vor allem, ob es sich dabei um ein grundlegendes Hardwareproblem handelt, oder ob man den Fehler mit Softwarenachbesserungen in den Griff bekomme kann. Ein kompletter Verzicht auf Schutzfolien oder Hüllen dürfte jedenfalls für viele keinen tauglichen Rat darstellen. (red, 16.11.2020)