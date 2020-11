Bayern unterstützt nun erstmals in der Coronakrise auch Kulturveranstalter ohne eigenes Theater oder Bühne. Der Freistaat hat das Programm zur Unterstützung von Kulturschaffenden entsprechend ausgeweitet. "So stabilisieren wir diesen für die Kulturlandschaft Bayerns unverzichtbaren Teil der Branche und sichern ihn nachhaltig in allen Landesteilen", sagte Staatsminister Bernd Sibler (CSU).

Zu den für Kulturveranstalter schon bereitgestellten maximal 30 Mio. Euro sollen nun bis 31. Juli 2021 weitere 15 Mio. Euro fließen. Im Oktober hatte die Staatsregierung bekannt gegeben, die durch die Corona-Krise schwer getroffene Kulturbranche insgesamt mit einer Summe von 370 Millionen Euro zu unterstützen. Damals hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, dass es für Soloselbstständige wie Schauspieler oder bildende Künstler bis zum Jahresende monatlich bis zu 1.180 Euro geben solle. (APA, 16.11.2020)