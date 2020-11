Ab Dienstag gilt in Österreich wieder ein strengerer Lockdown. Was dann noch erlaubt ist und in welchen Bereichen die Verordnung Kritik erntet

Im Lockdown ist es nur noch aus ganz bestimmten Gründen erlaubt, die eigene Wohnung zu verlassen. Foto: imago

Ab Dienstag, null Uhr befindet sich Österreich wieder in einem verschärften Lockdown. Doch während die Regierung aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen an die Einhaltung der Verordnungen appelliert, sorgen die teils unklaren Bestimmungen für Verwirrung und Zorn innerhalb der Bevölkerung. Wen darf man künftig noch treffen? Soll mein Kind in die Schule gehen oder nicht? Was passiert mit Geschäften, und was hat es mit den geplanten Massentests auf sich? Über all diese Fragen und mehr sprechen wir mit Verena Kainrath und Gabriele Scherndl vom STANDARD. (red, 16.11.2020)

