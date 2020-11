Ralf Moeller fungiert in der ersten Folge der von Raab TV produzierten Late Night Show als Gastgeber

"Täglich frisch geröstet", verspricht eine neue von Stefan Raab produzierte TV-Show. Foto: TVNow

Rösten der etwas anderen Art steht im Mittelpunkt der von Raab TV produzierten Show "Täglich frisch geröstet", die am Montag um 20.15 Uhr beim RTL-Streamingdienst TVNow startet. Mit "Roasten" gemeint ist hier nämlich "witziges Beleidigen" oder "jemanden durch den Kakao ziehen und durch spöttische Witze ehren", wie es in einer Aussendung heißt. Das Ziel sei es "in wohlwollender Absicht" Witze auf Kosten des anderen zu machen.

Zu diesem Zweck treten in jeder der acht Shows ein Host und ein Roaster an. Während sich aber der Host der Herausforderung stellt, die Show mit klassischen Late-Night-Elementen zu moderieren, soll sich der Roaster kein Blatt vor den Mund nehmen: "Zuerst röstet er den Host nach allen Regeln der Kunst, um ihn am Ende zu bewerten."

In der ersten Folge der Late Night Show, die klassisch mit Band, Studio-Aktionen und prominenten Gästen und Talks zu tagesaktuellen Themen aufwarten soll, treffen der Schauspieler Ralf Moeller als Host und Kabarettist Olaf Schubert als Roaster aufeinander. Gedreht wird "Täglich frisch geröstet" mit Studiopublikum in Köln. (red, 16.11.2020)