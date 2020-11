Foto: Activision Blizzard

Eine schlechte Verbindung beim Online-Gaming gehört zu den größten Ärgernissen. Speziell bei kompetitiven Spielen wird man ungern aus der Leitung geworfen. Mazuma Mobile hat jetzt bestätigte Ausfälle in Online-Games in einer Liste zusammengefasst. Die traurige Führung übernimmt das Blockbuster-Franchise Call of Duty. Über durchschnittlich 18 Ausfälle im Monat ärgern sich User bei dem beliebten Shooter. Erst mit gehörigem Respektabstand folgt das MOBA League of Legends. Erst ab Platz 28, Pokémon Go, hat man im Schnitt weniger als einmal Verbinungsprobleme im Monat.

Foto: Mazuma Mobile

Services im Vergleich

Abgesehen von den Spiele-Serien selbst, gibt es zahlreiche Services, die von Gamern genutzt werden. Auch hier hat Mazuma Mobile eine Liste erstellt, die von Steam mit durchschnittlich rund 14,36 Ausfällen pro Monat angeführt wird.

Weltweite Ausfälle, wie sie 2015 oder 2016 noch häufiger vorkamen, sind zwar selten geworden, zu größeren Störungen kommt es aber auch heute noch. Anfang des Jahres hatte etwa Steam mit Verbindungsproblemen auf mehreren Kontinenten zu kämpfen, die speziell Europa kurzzeitig lahm legten. Das Playstation Network ließ zuletzt am 26. Oktober 2020 Spieler nicht mit den Online-Services verbinden, was für zahlreiche, boshafte Kommentare in diversen Foren sorgte.

Der erst 2018 eingeführte Store von Epic Games überrascht mit sehr stabilen Servern. Auch das vielgescholtene Uplay von Ubisoft scheint laut dieser Darstellung zu den verlässlichen Services zu gehören.

Foto: Mazuma Mobile

Mazuma Mobile ist eine Verkaufsplattform von Laptops, Smartphones und Konsolen. Die von ihnen durchgeführte und hier zitierte Erhebung umfasste den Zeitraum November 2019 bis September 2020 . Manche der angeführten Server umfassen mehrere Spiele desselben Franchises. (red, 16.11.2020)