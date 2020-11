David Ellensohn siegt in der internen Wahl gegen Parteichefin Birgit Hebein, die an Einfluss verliert. Peter Kraus und Judith Pühringer werden nichtamtsführende Stadträte

Birgit Hebein wurde nicht zur grünen Klubobfrau gewählt. Stattdessen wurde der bisherige Amtsinhaber David Ellensohn bestätigt. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien – Bei den Wiener Grünen musste die gewählte Parteichefin und scheidende Vizebürgermeisterin Birgit Hebein eine herbe Niederlage einstecken. Sie kandidierte am Montag bei der internen Wahl um den Chefposten des grünen Klubs im Rathaus. Hebein unterlag aber laut Aussendung der Grünen: Der bisherige Klubobmann David Ellensohn wurde "in seiner Rolle als Klubobmann klar bestätigt". Ellensohn soll laut Grünen auch "gute Kontakte in die neue Stadtregierung" haben – etwas, das man anscheinend Hebein nach dem Rauswurf der Grünen aus der Koalition nicht mehr in so großem Maße zutraut.

Hebein sagte nach der Entscheidung des Gemeinderatsklubs: "Wir werden jetzt niemandem den Gefallen tun, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Unsere Wählerinnen und Wähler haben uns das Vertrauen ausgesprochen und erwarten sich von uns zu Recht, dass wir für die Zukunft der Stadt arbeiten – gerade angesichts der dramatischen Corona- und Klimakrise. Rot-Pink bekommt keine Schonfrist, sie können mit starken Grünen rechnen."

Bestes Wahlergebnis

Hebein büßt jedenfalls trotz des bisher besten Ergebnisses bei der Wien-Wahl im Oktober grünintern signifikant an Einfluss ein. Ihr bleibt vorerst nur die Rolle der Parteichefin, zu der sie 2018 gewählt wurde. Eine entscheidende Rolle im Klub, der für Oppositionsparteien besonders wichtig ist, nimmt Hebein nicht ein. Parteiintern wurde sie dafür verantwortlich gemacht, dass die Grünen nach zehn Jahren Beteiligung wieder aus der Stadtregierung flogen.

Der Klub entschied sich bei der Sitzung am Montag zudem dazu, Peter Kraus und Quereinsteigerin Judith Pühringer als nichtamtsführende Stadträte aufzustellen. Kraus war Nummer zwei der grünen Liste für die Wien-Wahl, Pühringer stand auf Platz drei. Kraus meinte zum am Montag bekannt gewordenen rot-pinken Pakt in Wien: "Derzeit sind nur Überschriften bekannt, auf die Taten wird es ankommen." (David Krutzler, 16.11.2020)