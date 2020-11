Breites Grinsen auf beiden Seiten: Christoph Wiederkehr und Michael Ludwig einigen sich auf eine Koalition. Foto: APA/Neubauer

Mehr Schulpsychologen, Unterstützungspersonal in den Kindergärten und ein besonderes Augenmerk auf Brennpunktschulen: Bildung ist eines der zentralen Themen der künftigen rot-pinken Regierung in Wien.

Das Programm ist hier ambitioniert – gut so, kommen doch immense Herausforderungen auf das Bildungssystem zu: Es gilt, die Auswirkungen des zweiten Lockdowns abzufangen.

Auch sonst scheinen die Neos gut verhandelt zu haben. Listenerster Christoph Wiederkehr wird Vizebürgermeister. Den Posten hätten ihm die Roten nicht überlassen müssen. Aber sie tun gut daran, damit die Stimmung von Anfang an von Motivation auf beiden Seiten getragen ist. Wiederkehr und Bürgermeister Michael Ludwig grinsten breit bei der ersten Pressekonferenz zur Einigung. Daran gilt es sich zu erinnern, wenn einmal gestritten wird. Und das wird passieren. Die Neos werden auch danach trachten müssen, Unterschiede zur SPÖ herauszuarbeiten, sonst machen sie sich überflüssig.

Gemeinsam haben SPÖ und Neos die Kritik an der Bundesregierung. Sie werden sich nun noch stärker als Gegenpol positionieren. Während ÖVP und Grüne am Sonntag noch damit beschäftigt waren zu erklären, was die Schließung der Schulen, die für Betreuung weiter offen haben, konkret für Kinder, Eltern und Pädagogen bedeutet, stellte Ludwig zumindest für Wiener Betroffene schon klar: Die Schulen bleiben offen. Ob das im Sinne des Kanzlers war, darf bezweifelt werden. (Rosa Winkler-Hermaden, 16.11.2020)