Einsatzkräfte sichern am Tat nach dem Terroranschlag in Wien den Tatort. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Der Attentäter von Wien könnte per Fahrtendienstanbieter "Uber" an den Tatort in der Innenstadt gelangt sein. Das geht aus der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins "Profil" hervor, die aus dem Polizeiprotokoll der Terrornacht am 2. November zitiert.

"Uber-Fahrer hat sich gemeldet, dass er einen Mann geführt hat, der dem Täterbild entspricht", heißt es darin. Das Innenministerium gab gegenüber dem "Profil" an, den Hinweis derzeit überprüft werde und bestätigte Erkenntnisse veröffentlich würden, sobald es so weit sei. (APA, 16.11.2020)