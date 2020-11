David Scheid zieht als Möchtegern-Influencer Dave durch den Wiener Wurstelprater und liefert Satire vom Feinsten – zu sehen um 23 Uhr in ORF 1. Foto: ORF / Mutterschifffilm / Michael Preston

19.40 REPORTAGE

Re: Militant und rechtsextrem – Der III. Weg und die Neonazi-Szene Kaum eine rechtsextremistische Gruppe agitiert in Deutschland so offen gegen die Demokratie wie die Partei "Der III. Weg". Bis 20.10 Arte

20.15 GEADELT

Erbe Österreich: Österreichs Adel unter sich (1/4) – Von Hochzeiten und guten Partien Den Adel gibt es in Österreich formell nicht mehr. Und doch leben noch zahlreiche Nachfahren jener großen Familien, die Österreich regiert haben. In der ersten Folge geht es um Kaiserin Sisi. Bis 21.05, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Undercover unter Tieren (1/4) – Auf geheimer Mission in den Tropen Um Tiere in freier Natur zu filmen, verwendet der britische Naturfilmer John Downer sogenannte Animatronics, ferngesteuerte Attrappen mit eingebauten Kameras. Teil eins führt in die Tropen. Bis 21.05, ORF 2

20.15 ZERSTÖRT UND UMKÄMPFT

Libanon – Gefangen im Chaos 18 unterschiedliche, teils verfeindete Religionsgemeinschaften leben in einem de facto handlungsunfähigen Staat, in dem jeder vierte Einwohner ein Geflüchteter ist. Um 21.55 Uhr folgt die Doku Libanon: Krisenstaat am Abgrund. Bis 22.55, Arte

20.15 SCHATTEN DER VERGANGENHEIT

Brandnächte (D 2017, Matti Geschonneck) Um die Wahrheit über den Tod ihrer Schwester herauszufinden, kehrt Anwältin Julia (Sophie von Kessel) in ihr Heimatdorf zurück, wo sich vor acht Jahren der grausame Mord ereignet hat. Kommissar Maurer (Tobias Moretti), der einst die Ermittlungen leitete, soll ihr bei der Aufklärung helfen. Bis 21.45, 3sat

21.05 MAGAZIN

Report über die Corona-Situation auf Intensivstationen, Schulschließungen, Terrorabwehr und die rot-pinke Premiere in Wien. Zu Gast bei Susanne Schnabl ist SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Grissemann und Stermann sind die Kabarettisten Michael Mittermeier und David Scheid. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Töchter des Karakorums In einem kleinen Dorf inmitten des Hochgebirges Karakorum werden Frauen zu Bergführerinnen ausgebildet – bis dahin eine reine Männerdomäne. Um 23.20 erzählt Tausend Mädchen wie ich die Geschichte einer 23-jährigen Frau in Afghanistan, die 2014 bei einem TV-Auftritt ihren Vater beschuldigte, sie seit ihrem zehnten Lebensjahr sexuell zu missbrauchen und zu misshandeln. Ein Kampf um Gerechtigkeit. Bis 0.15, ORF2

23.00 SATIRE

Dave David Scheid spielt den Ex-ORF-Mitarbeiter Dave, der sich nach seinem beruflichen Scheitern auf die Suche nach "Fame" begibt und durchs Leben tollpatscht. Begleitet wird er vom unbekannten Dokumentarfilmer Jan Nikolaus. Sheesh! Bis 23.30, ORF 1